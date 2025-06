La mobilisation des supporters de l'ASSE a porté ses fruits : les Magic Fans et Green Angels semblent bien échapper à la dissolution. Mais à Brest, l’incertitude demeure.

Malgré une fin de saison marquée par une descente en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne peut souffler sur un autre front. Menacés depuis mars par une procédure de dissolution administrative, les groupes Magic Fans et Green Angels voient la pression se relâcher. En effet, une réunion décisive tenue mi-juin au ministère de l’Intérieur, en présence du président Ivan Gazidis, a permis d’écarter le spectre d’une dissolution immédiate selon les informations de l'Equipe. Ce sursis est le fruit d’engagements concrets pris par le club, et d’une évolution jugée favorable du contexte.

Une issue favorable pour les ultras de l'ASSE

Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’avis défavorable rendu à l’unanimité par la Commission nationale consultative de prévention des violences en avril. Les supporters stéphanois s’étaient mobilisés massivement, avec un rassemblement de plusieurs milliers de personnes à Saint-Étienne, soutenus par le club, son président et de nombreux élus et personnalités du sport.

Les groupes ultras restent en alerte

Dans un communiqué publié le 25 juin, les Magic Fans et Green Angels se montrent prudents. S’ils saluent les soutiens reçus et la mobilisation exemplaire des supporters, ils rappellent que cette victoire n’est que partielle. « Nous ne sommes pas sortis d’affaire », déclarent-ils, dénonçant une procédure jugée « purement politique » et soulignant leur volonté de poursuivre le dialogue avec l’ASSE. Leur message est clair : l’alerte reste maximale face à ce qu’ils considèrent comme une attaque contre leur modèle de supportérisme.

À Brest, l’ombre d’une procédure plane

Pendant que Saint-Étienne souffle, le climat est plus incertain du côté de Brest. Les groupes ultras locaux sont désormais visés, notamment à la suite d’incidents lors de la réception de Lens. Bien qu’aucune procédure n’ait encore été engagée officiellement au niveau ministériel, des pressions se font sentir localement. Les groupes brestois, qui ont demandé une rencontre avec les autorités, n’ont pour l’heure reçu aucune réponse. Ils attendent toujours une prise de position du club.

Cette situation soulève une nouvelle fois la question de la relation entre institutions, clubs et supporters.