Une erreur d’enregistrement autour de Mamadou Konté coûte cher à l’ASSE U19. Le club perd 12 points et voit ses rêves de playoffs s’envoler. Explications.

Arrivé à l'AS Saint-Étienne en provenance de Sarcelles, Mamadou Konté n'aurait sans doute jamais imaginé devenir le symbole involontaire d’un imbroglio administratif aux lourdes conséquences. En cause : une anomalie sur son identité déclarée à la Fédération Française de Football. Alors qu’il jouait précédemment sous le nom de « Maman Konté », c’est sous le prénom « Mamadou » que l’ASSE l’a inscrit cette saison comme l'avait expliqué Le Progrès. Si la date de naissance est bien identique, la Fédération considère cela comme deux licences distinctes, non fusionnées au moment du transfert.

L’Olympique de Rovenain, adversaire de l’ASSE U19 dans la même poule nationale, a saisi la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux (CFRC). Le verdict est tombé hier soir : la Fédération a infligé 12 points de pénalité à l’ASSE pour infraction au règlement des mutations et licences. Dans le détail : 9 points retirés pour les trois victoires obtenues avec le joueur jugé inéligible, et 3 points supplémentaires en sanction disciplinaire.

Les espoirs de playoffs s'envolent

Avant cette sanction, les jeunes Verts, dirigés par Frédéric Dugand, caracolaient en tête de leur poule avec 51 points. Le groupe nourrissait de réels espoirs de qualification pour les playoffs nationaux, synonyme de reconnaissance et de progression pour de nombreux joueurs en devenir.

Mais la décision de la FFF bouleverse complètement la donne : Saint-Étienne chute de la 1ère à la 6e place avec seulement 39 points, à quelques jours du début des phases finales. Un coup dur pour un effectif méritant, dont le parcours sportif se retrouve effacé pour des raisons purement administratives.

L’ASSE envisage un recours après la sanction de la FFF

Face à cette sanction jugée sévère par le club, l’AS Saint-Étienne n’exclut pas de contester la décision. Cette affaire souligne une fois de plus l’importance capitale de la gestion administrative dans les compétitions fédérales. Une erreur d’enregistrement, une licence mal fusionnée, et ce sont des mois de travail sur le terrain qui s’effondrent. Pour les jeunes joueurs de l’ASSE, c’est un crève-cœur, un apprentissage douloureux, et une saison brutalement amputée de son enjeu final.