La réserve de l’ASSE voulait lancer enfin sa saison. Après une première défaite contre l’UF Maconnais (1-3) puis un nul courageux à Limonest (2-2), les hommes de Razik Nedder recevaient Lyon la-duchère à l’Etrat. Dans un premier temps prévu le dimanche à 15h, le match s’est finalement joué à 17h ce samedi. Retour sur la rencontre.

La compo de l’ASSE

Toure – Nzuzi, Kinunga, N’diaye, Makhloufi – Gauthier, Kies, L. Mouton – Mayilla, Othman, Agesilas

Sont entrés en jeu : Nguessan, Dieye

Résumé du match

Le match commence de la meilleure des manières. Sur un bon travail de Meyvin Agesilas sur son couloir gauche, il trouve Enzo Mayilla qui d’une reprise pied gauche trouve les filets du portier des visiteurs. 1-0 pour l’ASSE après quatre minutes de jeu.

4’ : Et les Verts mènent déjà 1-0 face à Lyon La Duchère grâce à Enzo Mayilla, superbement servi par Agesilas. #N3pic.twitter.com/JsQgXo97S5 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) September 7, 2024

Une situation qui donne forcément de la force aux stéphanois qui se procurent des belles situations comme cette frappe pointe du pied du buteur du jour qui passe de peu à côté après une course de 35m. Finalement, les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score en faveur des joueurs de l’ASSE.

Le second acte présente un tout autre visage. Les joueurs de la Duchère exercent un pressing important et les stéphanois sont acculés dans leur camp. Touré se montre vigilant à plusieurs reprises. Il ne peut rien sur ce coup de casque terrible sur un corner. Ce but remet les deux équipes à égalité 1-1. Les visiteurs ne s’arrêtent pas à ca et prennent l’avantage cinq minutes plus tard. À 15 minutes de la fin, ils sont devant en score suite à un centrr au deuxième poteau qui voit l’attaquant des rouge et or pousser le ballon au fond. 2-1 pour La Duchère.

La fin de match est tendue. Les deux équipes se rendent coup pour coup et une pluie de carton jaune intervient. Finalement, sur un jeu long, El Hadj Dieye obtient un penalty qui se charge de transformer mais le portier lyonnais détourne. C’était la balle de match. L’ASSE s’incline une deuxième fois en trois matchs et ne compte qu’un seul point après 3 journées de championnat.