Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse après la solide victoire de son équipe à domicile face à Strasbourg (2-0). Le coach de l'ASSE s'est félicité du succès de son plan de jeu et s'est montré fier de ses joueurs. Un pied de nez à la réaction (à chaud) du milieu strasbourgeois Félix Lemarchal, lui même à contre courant de la réaction de son coach Liam Rosenior.

Des réactions opposées dans les rangs de Strasbourg

Félix Lemarechal (Strasbourg) : On a dominé en première mi-temps, le début de deuxième mi-temps aussi je trouve. Ils marquent sur un corner avant de poser le bus. Derrière, ça a été dur. Il nous a pas manqué grand chose à part de l'efficacité, notamment en fin de première période. Ils étaient à cinq derrière, en bloc bas, c'était compliqué. On apprend encore, on fera mieux la prochaine fois.

Liam Rosenior (Entraîneur de Strasbourg) : Surpris par le niveau de Saint-Etienne ? Absolument pas. Ils ont eu des bons résultats ici. Ils ont changé leur manière de jouer, avec un vrai bon plan mis en place par leur coach. On était pas assez propre aujourd'hui, on a pas pris assez de risques. Ce sont des leçons pour le week-end prochain. Ils ont très bien défendu devant leur surface et ils ont bien géré leurs transitions. Il y a toujours deux équipes sur un terrain et on doit se créer plus d'occasions. Ce n'est jamais parfait, on doit progresser pour gagner des matches. Oui, ce soir on a perdu, mais on continue d'apprendre.

La leçon tactique du coach de l'ASSE au RCSA

Olivier Dall’Oglio (coach de l'ASSE) : « La solidité du bloc, l'état d'esprit qui a été dégagé par rapport à ça, c'est ce qui me plaît le plus. La rage pour mettre les deux buts, ça aussi ça m'a bien plu. Je pense que ça nous ressemble, on a monté le niveau là-dessus et ça doit continuer comme ça. »

« C'est l'un des matchs les plus aboutis, oui. Oui, c'est clair. On a été très disciplinés. Et on savait qu'en face de nous, on avait une très belle équipe de Strasbourg capable de passer par l'intérieur du jeu. Il y a pas mal de bons techniciens capables de déborder parce qu'ils ont des garçons de vitesse sur les côtés. C'est un peu l’équipe du moment. De renverser cette équipe-là, pour nous, c'était essentiel. Et je pense que ça va nous donner plus de force pour l'avenir. »

« On leur a posé de problèmes, ça c'est sûr. C'est la première chose qu'on voulait, c'est leur poser des problèmes. On travaille un petit peu aussi, donc on connaît la capacité de cette équipe-là à évoluer. Elle a gêné les meilleures équipes qu'elle a rencontrées. Donc on a estimé qu'il fallait mettre un bloc comme ça en face, un bloc solide, qu’on soit capable de résister, notamment sur la première mi-temps. Je pensais, comme ça s'est passé, que sur la deuxième mi-temps, il y aurait plus de possibilités. Mais effectivement, il fallait mettre un bloc sur ce match-là. Déjà, il fallait nous se rassurer. Et en plus, face à une équipe comme ça, il fallait être hyper solide. C'était la priorité des priorités. C'est des garçons qui vont très vite. Puis l'équipe est très bien organisée. Mais je pense qu'on a été disciplinés. Ça reste un match... ça reste compliqué, c'est pas simple. On a eu par moments des passages un peu compliqués, mais on a su résister. Par contre, après, sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on leur a fait mal. »