Voilà un peu plus de deux mois que la vente de l’ASSE a été officialisée et que le club du Forez est passé sous pavillon canadien. Les nouveaux dirigeants emmenés par Ivan Gazidis ont pris leurs quartiers à l’Étrat. Quelle esquisse de premier bilan pouvons-nous tirer, si tant est que cela soit possible ?

Cette question, c’est celle qui a été posée dans le Sainté Night Club, à Joss Randall et Antoine Chirat, journaliste chez Onze Mondial.

Joss Randall : « Je ne reviens pas sur ce que j’ai toujours considéré comme étant un miracle, parce que c’est un miracle qui nous est arrivé. N’en déplaise aux premiers esprits chagrins que je lis ça et là. D’autant plus avec ce qui se passe sur la dépréciation des revenus droits TV pour les clubs. Je pense qu’on est quand même passé très près d’une grande catastrophe. Donc aujourd’hui moi je suis déjà content que ça se soit produit (la vente). Sur ce qu’on voit depuis qu’ils sont là, je pense qu’il est encore trop tôt pour avoir un avis tranché. J’ai le sentiment en vue de l’extérieur que ça travaille bien, que ça travaille déjà. Oui, c’est déjà pas mal.

Le Mercato, il est ce qu’il est. En tout cas, il y a eu des choses de faites. Moi, j’ai aussi des interrogations vis-à-vis de tout ça aujourd’hui. Mais il y a quand même eu des choses qui ont été faites, donc je pense qu’il faut juste les laisser travailler jusqu’à la fin du Mercato, parce que mon premier avis sur le Mercato, c’est qu’il n’est pas terminé.Et que les circonstances du foot français Et même européens, avec tout ce qui s’est passé depuis le mois de juin, font que c’est un mercato un peu différent de d’habitude.

Et je pense qu’il va se passer beaucoup de choses dans les 15 derniers jours d’août. Donc attendons déjà ce premier repère qui sera le 30 août, voir qu’est-ce qu’ils ont fait pour le mercato, qu’est-ce qu’ils ont fait différent de ce qu’on avait l’habitude de voir. Et même après, il faudra attendre longtemps avant de pouvoir avoir un jugement. Comme toujours, quand on reprend une société ou une maison, qu’on retape, on ne voit pas les premiers effets tout de suite. Je pense qu’il faudra être patient. Moi, pour l’instant, je trouve qu’ils sont plutôt en ligne avec ce qu’ils avaient dit qu’ils feraient. Mais il est encore trop tôt pour être définitif là-dessus.

Antoine Chirat (journaliste Onze Mondial) : C’est toujours difficile de se prononcer quand on n’a pas eu de match officiel encore, mais on sent qu’il y a un professionnalisme qui règne en interne. Ce qu’il m’a parlé dans ce mercato, c’est qu’on a l’impression que l’ancienne direction, du moins tout ce qui restait de l’époque Perrin, etc, a bossé, a proposé ses idées. Je pense que les idées d’Abdelhamid, les idées Davitashvili, c’est des idées de la direction Perrin, on va dire. Par contre, tout ce qui est Boakye, Miladinovic, et Old, on a l’impression que c’est plus la nouvelle direction avec toute cette fameuse data qui a pu mettre en avance ces profils là.

On a l’impression que tout le monde avance ensemble, on a vu qu’en interne ça avait évolué aussi au niveau des annonces des transferts des joueurs, on a des beaux contenus, on a de la belle production même si ça ne rapporte rien du tout sur le terrain. C’est quand même une dynamique positive qui s’enclenche. Les résultats ils sont ce qu’ils sont, les performances des recrues elles sont ce qu’elles sont, mais encore une fois on ne peut pas se prononcer, c’est difficile de se prononcer avant même d’être samedi 17h contre Monaco.