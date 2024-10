Pendant que le PSG était défait 2-0 par Arsenal, Brest fessait Salzbourg 4-0, avec notamment un but de l’ex-Stéphanois, Mahdi Camara. Dans l’émission L’Equipe du Soir, Johan Micoud, ancien joueur professionnel et Dave Apadoo, journaliste, ont débattu autour du niveau de Neves (PSG) et Camara (Brest) et leur capacité à apporter à leur équipe, être important et surtout, à pouvoir évoluer au PSG. Un échange que nous avons retranscrit… Mahdi Camara capable de jouer au PSG ? L’un des deux consultants ne ferme pas la porte…

Johan Micoud : « Neves ? C’est un joueur qui est largement au-dessus de Camara ? Moi, je ne suis pas d’accord avec toi. Ce n’est pas seulement prendre un ballon, contrôler, faire des dribbles sur soi-même et faire des passes simples. Non, il peut faire autre chose. Oui. Sinon, ce soir, tu l’as vu faire quoi, toi, à Brest, par exemple ? J’ai vu Camara faire des choses. Pas seulement des petits dribbles, mais techniquement, il a fait des choses propres sur 30 mètres, tu vois. Apparemment, Joao Neves doit faire progresser le PSG, mais ce soir, je ne l’ai pas vu faire grand-chose. Camara, lui, ne pourrait pas ? Si Camara était au PSG, il n’aurait pas le droit de progresser avec le club ? Joao Neves vient du Portugal, et lui, il a ce droit ? »

Dave Apadoo : « Camara le fait à Brest, dans une équipe qui joue à un rythme bien plus élevé qu’à Paris. Quand tu es dans une équipe dominante, on voit bien que des joueurs, même dans des équipes comme ça, peuvent progresser et jouer différemment. »

Johan Micoud : « Donc, Camara, c’est juste un joueur de projection qui ne sait faire que ça ? »

« Mahdi Camara fait bien ce qu’il fait, donc pourquoi il n’aurait pas le droit de rejoindre le PSG ? »

Dave Apadoo : « En fait, c’est un joueur qui correspond bien au style de jeu de Brest, dans une forme de simplicité. Mais à Paris, qui est une équipe beaucoup plus attendue… Si maintenant tu me dis que Mahdi Camara a le niveau du PSG, je veux bien, mais je n’y crois pas. Là, tu vas dire que je suis un rabat-joie. »

Johan Micoud : « Non, mais c’est ça. Tu as décidé qu’il n’avait pas le droit de progresser. Il fait bien ce qu’il fait, donc pourquoi il n’aurait pas le droit de rejoindre le PSG et de progresser avec ce club-là ? »

Dave Apadoo : « Progresser comment ? Il a quel âge ? »

Johan Micoud : « Il a 18 ans, Joao Neves, il a le droit de progresser. »

Dave Apadoo : « Non, il a 19 ans, Joao Neves. »

Johan Micoud : « Oui, il a 19 ans, il est déjà en sélection portugaise et a Mendes comme agent. Mais pourquoi, à 19 ans, on doit déjà être au top niveau ? À 19 ans, tu me parles de prêts, alors que pour d’autres joueurs de 26 ou 27 ans, c’est déjà fini ? Ils n’ont plus le droit de progresser ? »