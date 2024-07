L’ASSE entame sa quatrième semaine de préparation. Alors que le premier match amical n’avait permis de voir que Yunis Abdelhamid comme nouveau visage, le match contre Villarreal (3-1) a accordé du temps de jeu à Ben Old, Augustine Boakye et Zuriko Davitashvili. L’international géorgien, double buteur et passeur, a marqué les esprits. Va-t-il devenir le facteur X stéphanois cette saison ?

Arrivé en provenance de Bordeaux, Zuriko Davitashvili a signé pour trois saisons + une en option dans le Forez. Sa réaction à la signature : » « C’est un plaisir de rejoindre ce club historique ! Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de jouer au stade Geoffroy-Guichard devant d’incroyables supporters. La Ligue 1 McDonald’s est un championnat difficile que je vais découvrir. C’est un superbe challenge pour moi.« .

Le facteur X de l’ASSE ?

Olivier Dall’Oglio s’est exprimé sur son nouveau joueur sur le site officiel de l’ASSE : « C’est un joueur de classe, on sait qu’il a un très bon niveau. Il nous a montré qu’il sait garder le ballon, marquer et passer. Même s’il n’a que 23 ans, il nous amène une certaine expérience. On sent qu’il peut se passer quelque chose quand il a le ballon. »

Auteur d’une prestation convaincante pour sa première avec l’ASSE, les supporters sont en attente de la suite. Dribbleur, percutant et avec beaucoup de verticalité, Zuriko Davitashvili va forcément apporter une plus-value à cette équipe stéphanoise. Une équipe dont le secteur offensif attend encore des renforts, notamment dans le rôle de buteur. Encore plus avec la blessure d’Ibrahima Wadji !

Retour sur la prestation de Davitashivili contre Villarreal

Voici une compilation des 45 minutes de l’international géorgien contre Villarreal ce samedi.

Zuriko #Davitashvili – Une première en Vert épatante contre Villarréal qui ne demande que confirmation. De la personnalité, de la verticalité, des jambes… le football qu’on aime ! #ASSE pic.twitter.com/isne44QirM — Green Prospect (@green_prospect) July 29, 2024

