L’ASSE s’apprête à disputer son troisième match de préparation à Lunel ce mercredi face à Montpellier (18 heures). Un premier test face à un futur concurrent direct pour Olivier Dall’Oglio. L’entraîneur des Verts s’est exprimé dans les colonnes de Midi Libre.

Olivier Dall’Oglio (entraîneur de l’ASSE) : « Ma philosophie du football est calquée sur du spectacle mais pas seulement. Je veux bien faire du jeu offensif mais à condition d’avoir d’abord une bonne assise défensive. Je veux qu’on soit solide derrière. Ce n’est qu’après que l’on peut construire des animations offensives. Même si je souhaite qu’on marque des buts, la priorité c’est l’équilibre dans mon équipe. Au niveau de l’état d’esprit, la préparation jusqu’à présent est très bonne. Etant donné que beaucoup de nos joueurs ne sont pas encore revenus de blessure, nous avons fait monter énormément de jeunes issus du centre de formation. Même si je récupère des éléments petit à petit, il me manque encore du monde par rapport à mon ossature de la dernière saison. »

Olivier Dall’Oglio et ses joueurs veulent le maintien

Olivier Dall’Oglio (entraîneur de l’ASSE) : « Cette grosse revue d’effectif bénéficie aux jeunes joueurs qui gagnent en expérience avec l’apport de joueurs confirmés comme notre recrue Yunis Abdelhamid, Montpelliérain et qui a longtemps été capitaine à Reims. Le mercato dure jusqu’au mois d’août et nous n’avons pas encore recrutés tous les joueurs que l’on souhaite.

Il y a une excitation pour les jeunes qui vont découvrir l’élite, mais aussi pour ceux qui l’avaient quittée en pensant ne jamais la revoir. Cette saison, on a une mission, c’est de se maintenir et les joueurs le savent. Sur le plan individuel, c’est une immense motivation pour eux. Mais la L1, c’est autre chose. Ils doivent être conscients qu’ils risquent de gagner moins. Mentalement, il faudra être encore plus fort que la saison passée. En tout cas, ils ont envie de rester en L1, je le sens déjà. »

L’ASSE a de nouveaux atouts

Olivier Dall’Oglio (entraîneur de l’ASSE) : « Les nouveaux propriétaires vont nous amener leur expérience. En étant passé dans des clubs comme Arsenal et Milan, ils auront des choses à nous raconter. Ils ont eu le respect de garder pratiquement tout le monde au club, de continuer avec les personnes déjà en poste. Les nouveaux propriétaires arrivent avec une force financière mais pas seulement. Ils ont la capacité de pouvoir nous aider sur la data ou le recrutement. »

Montpellier connaît sa feuille de route

Michel Der Zakarian s’est également exprimé avant la rencontre : « On veut réussir une bonne prestation dans un match où le temps de jeu va augmenter pour certains joueurs. On a concédé beaucoup d’occasions samedi. Si on ne récupère pas bien les ballons, il est difficile d’attaquer. Le replacement défensif, le harcèlement pour favoriser la récupération, la nécessité d’être proche des adversaires sont autant de choses à améliorer. On a par ailleurs besoin de soigner la communication et la lecture du jeu ».