Élu meilleur joueur de Ligue 2 et meilleur buteur de l'ASSE la saison dernière, Zuriko Davitashvili retrouve la sélection géorgienne. L'attaquant des Verts affrontait l'Irlande du Nord lors de la première rencontre de cette trêve internationale, avec la volonté d'emmagasiner du temps de jeu et de la confiance.

Auteur d'un exercice précédent remarquable sous le maillot vert, Zuriko Davitashvili traverse une période plus contrastée en ce début de saison. S'il n'a pas une place de titulaire indiscutable au sein de l'attaque stéphanoise, l'international géorgien a su profiter de la récente blessure de Jakob Breum pour enchaîner quelques titularisations et rappeler ses qualités de percussion et d'élimination.

Malgré cette concurrence accrue dans le secteur offensif, l'ancien Bordelais conserve un profil précieux capable d'apporter de l'étincelle et de débloquer des situations. Ce rassemblement international arrive donc au moment opportun pour lui permettre de retrouver du rythme et de réaffirmer son leadership technique.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Une parenthèse internationale décisive avec la Géorgie pour l'ailier de l'ASSE

Sous le maillot de la Géorgie, Zuriko Davitashvili retrouve un cadre familier où son expérience des grands rendez-vous reste un atout majeur. Face à une formation rigoureuse d'Irlande du Nord, la sélection géorgienne aura besoin de la créativité et du sens du but de son ailier pour forcer la décision.

Pour le Stéphanois, cette rencontre représente une excellente opportunité de se mettre en valeur, de marquer des points précieux et d'engranger de la confiance avant d'aborder les prochaines échéances en club. Le staff des Verts suivra avec attention la prestation de son attaquant, dans l'espoir de le revoir au sommet de sa forme pour la suite du championnat.

Résumé de la rencontre

Placée dans une poule avec l'Ukraine (33e au classement Fifa) et la Hongrie (39e), les Géorgiens lançaient leur campagne de Ligue des Nations par la réception de l'Irlande du Nord. 72e nation mondiale, la Géorgie aurait été bien inspirée de profiter de son match face à la 70e équipe au classement Fifa pour débuter par une victoire, c'est raté. Remplaçant au coup d'envoi, Zuriko Davitashvili a vu le huitième de finaliste du dernier Euro se casser les dents sur un adversaire bien en place.

Khvicha Kvaratskhelia manque un penalty pour la Géorgie ! Le direct sur L'Équipe live foot > https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/25BufeCmMM — L'Équipe (@lequipe) September 25, 2026

Après une première période très pauvre en occasions, c'est au retour des vestiaires que le match s'est emballé. Et à la Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilissi, ce sont bien les Géorgiens qui ont cru débloquer ce match fermé. Problème, bien que candidat au Ballon d'or, Khvicha Kvaratskhelia, à l'image de son début de saison difficile, a manqué un penalty après l'heure de jeu (65'). Un tournant dans la partie et une occasion manquée pour la Géorgie, qui a vu entrer Davitashvili à l'entame du dernier quart d'heure (77').

L'Irlande du Nord arrache la victoire dans le temps additionnel en Géorgie ! Le direct sur L'Équipe live foot > https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/sPr7UEBuch — L'Équipe (@lequipe) September 25, 2026

Malheureusement pour son pays, le n° 22 des Verts n'a pu faire la différence. Pire, à domicile, les Géorgiens ont craqué au bout du temps additionnel, Shea Charles se montrant le plus déterminé pour crucifier les locaux (90'+9, 0-1). Une défaite bien malvenue pour la Géorgie de Davitashvili, qui va recevoir l'Ukraine (28 septembre, 18 h) avant de se rendre en Hongrie (2 octobre, 20 h 45). Avec plus de temps de jeu pour le Stéphanois ?