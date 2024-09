L’ASSE jouait contre le LOSC en ouverture de la 4e journée de ligue 1. Les joueurs d’Olivier Dall’Oglio se sont imposés 1-0 et obtiennent leurs premiers points de la saison. Voici les tops et flops de cette rencontre jouée ce vendredi soir à 20h45 à Geoffroy Guichard sur les antennes de DAZN.

Une première mi-temps pleine de réussite pour l’ASSE

À défaut de la rencontre face au Havre, les Verts pouvaient compter cette fois-ci sur le soutien des Magic Fans, qui faisaient leur grand retour. Au détriment, des Green Angels qui doivent encore patienter et attendre la venue d’Auxerre en octobre prochain. Mais malgré un chaudron gonflé à bloc, ce sont les Lillois qui démarrent le mieux la rencontre. Mais sans parvenir à trouver la faille. Survoltés, poussés par leurs publics, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont envie de marquer les esprits. Ils ouvrent le score dès la sixième minute, par l’intermédiaire de Mathieu Cafaro, à la retombée d’un centre de Davitashvili. C’est le premier but de la saison pour les Verts. Lille va essayer de revenir dans la foulée. Cabella puis André s’essayent, en vain.

Les Verts souffrent, mais arrivent à être dangereux. Cafaro butte sur Chevalier, mais le ballon revient sur Stassin, c’est au-dessus. Dix minutes avant la fin du premier acte, Edon Zhegrova trouve la barre transversale. Lille domine, sans tromper la vigilance d’un Gautier Larsonneur, très concentré. 1-0 à la mi-temps pour l’ASSE.

Une deuxième mi-temps à bout de souffle

10 minutes après le début du second acte, Cafaro, encore lui, déclenche une frappe, mais ne trouve pas le cadre. 15 minutes plus tard, Stassin se présente face à Chevallier, mais rate son face-à-face. Jonathan David, entré quelques minutes avant, se retrouve dans la surface, mais dévisse sa frappe. Un ouf de soulagement ! Dall’Oglio fait entrer du sang neuf lors du dernier quart d’heure pour tenir ce score et lutter contre la domination des dogues. Lille en aura une dernière. Les nordistes trouvent Bakker qui bute sur Larsonneur. Davitashvili se procure la dernière occasion, et trouve le poteau. C’est fini, les Verts s’imposent 1-0, et empochent 3 points déjà précieux. Prochain adversaire, Nice à l’extérieur le week-end prochain. Voici les grands gagnants et les grands perdants de ce match.

Les Tops de l’ASSE

Zuriko Davitashvili

Il réalisait, jusque-là, un début de saison loin des plus prolifiques. Mais face au LOSC, ce vendredi l’international géorgien a été dans tous les bons coups. Offensivement et défensivement, l’ancien bordelais, a été un des grands artisans du succès de son équipe. Passeur décisif dans un premier temps pour Cafaro, il s’est ensuite mis au service du collectif. Au point qu’Olivier Dall’Oglio, l’a laissé sur le terrain tout le match. L’attaquant des Verts aurait même pu s’offrir un but, mais il a buté sur le poteau en fin de match.

Aïmen Moueffek

Blessé depuis le début de la saison, le milieu de terrain de l’ASSE retrouvait une place de titulaire. Et quel retour ! Le Marocain s’est montré décisif grâce à ses positionnements défensifs. Comme à l’image de son équipe, ce dernier s’est donné corps et âmes pour parvenir à décrocher les premiers points de l’ASSE cette saison en Ligue 1.

Premier clean-sheet

C’était l’une des forces des stéphanois, la saison dernière. Meilleure défense de Ligue 2, les Verts vivaient pourtant un début de championnat cauchemar avec 7 buts encaissés en 3 journées, dont 4 lors du dernier match face à Brest. Mais face au LOSC, ce vendredi, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont affiché une solidarité exemplaire. À l’image des attaquants qui ont fait des retours défensifs très importants.

Dylan Batubinsika

Il a retrouvé son niveau de la saison passée. Le défenseur des Verts Dylan Batubinsika a montré un visage rassurant au côté d’Abdelhamid. Par son intelligence dans le placement défensif et son impact dans les duels, l’ancien joueur du Maccabi Haïfa a permis de récupérer des ballons précieux pour la victoire stéphanoise.

Les flops

L’entrée d’Ibrahim Sissoko

Ils sont 4 à être rentrés. Old, Mouton, Tardieu, et Sissoko. Mais ce dernier n’a pas su se mettre dans la partie. En grande difficulté depuis le début de la saison, Dall’Oglio avait décidé de ne pas la titulariser. Mais son entrée en jeu ce vendredi soir, ne va pas rassurer l’ancien coach du MHSC. Sissoko a eu du mal à se rendre disponible et surtout, il n’a quasiment jamais fait le bon choix.

Inefficacité offensive

C’est un problème qu’on ne cesse de répéter depuis l’an passé. Les Verts ont des occasions, mais sans jamais se montrer tranchants dans le dernier geste. Face à Lille, encore, les Stéphanois ont eu des balles de break. Mais Lucas Chevalier, l’imprécision des attaquants ou encore les montants ont une nouvelle fois eu raison des Ligériens. Malgré ce succès 1-0 il faudra à tout prix corriger cela, car si l’on n’a pas été puni, hier soir, la situation s’inversera un jour ou l’autre. Prochain match face à Nice, à l’extérieur, le week-end prochain.

Quentin Verchère