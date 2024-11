Magnifique victoire des Verts hier soir qui fait du bien au moral et au classement ! Après cette rencontre remportée face à Strasbourg (2-0), la rédaction de Peuple-Vert.fr a attribué une note à chaque joueur de l'ASSE.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gauthier Larsonneur (6) : Gauthier Larsonneur a rassuré dans les buts face à Strasbourg, effectuant quelques parades bien senties. Bien que peu décisives, elles ont suffi, Strasbourg n’ayant pas montré une grande efficacité offensive. Cependant, le portier stéphanois devra veiller à soigner ses relances, encore perfectibles.

Léo Pétrot (6) : Léo Pétrot n’a pas déçu, toujours aussi généreux dans l’effort et impliqué. Il a contenu les assauts strasbourgeois tout en se projetant offensivement. Sur le deuxième but, son centre dévié a permis à Sissoko de marquer à bout portant. Certes, il n’est pas le meilleur latéral de France, mais il fait preuve d’abnégation, de courage, et de générosité.

Yvann Maçon (5) : Le retour d’Yvann Maçon a stabilisé la défense, malgré une soirée difficile face à son vis-à-vis strasbourgeois. Absent depuis plusieurs semaines, il n’a tenu que 60 minutes. Bien qu’encore perfectible, sa montée en puissance est attendue, et il a tenté de contribuer offensivement, mais on sent un manque de vivacité dans ses appuis défensifs.

Dylan Batubinsika (6) : Batubinsika a montré un tout autre visage comparé à son entrée contre Angers. Placé dans de meilleures dispositions mentales, il a livré une prestation solide aux côtés de Mickaël Nadé. Il a parfois été mis en difficulté par le mouvement constant des attaquants alsaciens, mais son match est resté propre et appliqué.

Mickaël Nadé (6) : Aux côtés d’un partenaire défensif plus solide qu’Abdelhamid, Nadé a montré une nouvelle qualité de jeu. Il a su se projeter offensivement, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il a marqué sur un corner au second poteau, offrant un but important pour Saint-Étienne. Une prestation aboutie qui devrait renforcer sa confiance et ancrer le duo Batubinsika-Nadé en défense.

Pierre Ekwah (7) : Dans un rôle plus défensif, Ekwah a montré sa capacité à évoluer entre la défense centrale et le milieu de terrain, dans un rôle hybride souhaité par Olivier Dall'Oglio pour contrer les Strasbourgeois. Actif et efficace, Ekwah a trouvé un poste qui semble lui convenir autant qu’il convient à l’équipe.

Louis Mouton (6) : Louis Mouton continue d’étonner par son culot et la qualité de ses passes. Son impact est indéniable, contribuant au contrôle stéphanois au milieu. Avec ses frappes de loin, il pourrait bientôt inscrire son premier but. Sa dynamique actuelle stabilise le milieu de terrain de l’ASSE.

Augustine Boakye (5) : Moins en vue hier soir, Boakye n’a pas réussi à faire la différence sur son côté droit. Cependant, il a participé aux efforts offensifs et défensifs, notamment pour soutenir Maçon lorsqu’il était en difficulté.

Lucas Stassin (5) : Bien qu’il n’ait pas marqué, Stassin continue de se montrer utile en facilitant les buts de ses coéquipiers. Après avoir obtenu un penalty la semaine dernière et réalisé une passe décisive contre Auxerre, il a dévié un ballon de la tête pour Mickaël Nadé, qui a marqué le premier but des Verts. Son mouvement et sa capacité à conserver le ballon sont précieux, même si une orientation plus face au but pourrait lui permettre de débloquer son compteur.

Zuriko Davitashvili (5) : Le meneur de jeu stéphanois n’a pas marqué, ce qui reste inhabituel. Il a tout de même créé quelques occasions et déstabilisé la défense strasbourgeoise par moments, mais il a été moins en vue en raison de la domination strasbourgeoise.

Joueur du match

Benjamin Bouchouari (7) : Relégué sur le banc la saison dernière et critiqué pour son manque de rigueur défensive, Benjamin Bouchouari a su inverser la tendance. Sa maîtrise technique et ses prises de balle ont été précieuses, et son travail défensif s’est montré bien plus efficace. Titularisé pour la deuxième fois consécutive, Bouchouari semble avoir pris une nouvelle dimension, ce qui pourrait beaucoup apporter à l’équipe s’il maintient cette dynamique.

L'entraîneur de l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (7) : La semaine dernière, Dall'Oglio avait reconduit la paire Nadé-Abdelhamid en défense centrale, un choix critiqué. Cette fois, il a opté pour le duo Batubinsika-Nadé, renforçant ainsi la stabilité défensive et permettant à Saint-Étienne de garder un clean sheet. En réinstaurant également le duo de milieux aligné à Angers, il a pris des décisions courageuses qui ont porté leurs fruits. Le coach stéphanois a encore une fois su réagir pour préserver son poste. Un match nul, voire une victoire lors du prochain derby, lui permettrait d’atteindre l’objectif de 4 points sur les 3 rencontres entre les trêves internationales.

Le classement général des joueurs

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33% des rencontres de la saison.