L’ASSE jouait son dernier match de préparation en Allemagne contre Kiel. Une dernière messe pour les Verts avant le premier déplacement de la saison à Monaco. Olivier Dall’Oglio a livré son ressenti à l’issue du match. Voici ses mots.

Les Verts se sont imposés 3-2 en Allemagne hier. Après avoir gagné 2-1 lors des 90 premières minutes, les Verts ont finalement gagné 3-2 à l’issue de la prolongation de 30 minutes supplémentaires. Après avoir concédé l’ouverture du score sur un penalty concédé par Florian Tardieu, les Verts ont réagi grâce à Sissoko bien servi par Davitashvili. Dans la foulée, Ben Old décoche une mine 2-1 pour l’ASSE. Le premier but en Vert pour le néo-zélandais. En prolongation, les allemands ont remis les deux équipes à égalité (2-2) avant que Jibril Othman donne la victoire à l’ASSE. Sur un service de Louis Mouton, il a décoché une lourde frappe sous la barre. 3-2, les Verts terminent cette préparation avec une victoire. Le bilan est donc de trois victoires, un nul et deux défaites.

« Je suis quand même assez satisfait » (Dall’Oglio, coach ASSE)

Il y a des confirmations. Déjà, concernant l’état d’esprit, il y a toujours beaucoup d’implication de la part de tout le monde. Certains ont débuté, d’autres ont fini, on avait besoin de donner du temps de jeu à tout l’effectif et c’est ce qu’on a fait. Il y a un potentiel. Bien sûr, il y a encore des erreurs techniques qui nous font mal, mais dans l’ensemble, je suis quand même assez satisfait.

« On n’a pas été très bons en première période… »

On n’a pas été très bons en première période, on s’est fait transpercer trop facilement, on a perdu trop de duels. On était prévenus, car on savait qu’ils étaient très agressifs à la perte. Sur coup de pied arrêté, on doit aussi faire mieux. En face, il y avait des gros gabarits, c’était un bon exercice.