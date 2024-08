La préparation se termine et va laisser place à la compétition. En reprenant le championnat ce week-end, l’ASSE va pouvoir rapidement se jauger face à un adversaire redoutable : l’AS Monaco. Olivier Dall’Oglio a profité de sept semaines pour évaluer ses troupes. Parmi ses joueurs, l’un d’entre eux le laisse sur sa faim…

Olivier Dall’Oglio a de nombreux motifs de satisfaction à l’issue d’une préparation qui a vu l’ASSE enchaîner six rencontres amicales. Trois victoires, deux défaites et un nul plus tard, il peut notamment être satisfait de l’apport de sa recrue Ben Old, de la bonne forme du revenant Louis Mouton, de la montée en puissance de Zuriko Davitashvili ou encore du réalisme du tout jeune Jibril Othman. Beaucoup de joueurs ont montré qu’ils pourraient rapidement apporter dans un groupe qui manque encore cruellement de recrues, notamment au poste de latéral et en attaque.

En attaque justement, Olivier Dall’Oglio reste sur sa faim. Ibrahim Sissoko a certes inscrit des buts, mais il n’a pour le moment pas encore retrouvé son rythme. La recrue Augustine Boakye laisse également les supporters sur leur faim. Avec 10 buts et 9 passes décisives en 30 rencontres dans son ex-club, il avait contribué à hisser Wolfsberger en barrage pour l’Europe. Il déçoit pour le moment, mais son adaptation prendra peut-être du temps et il ne s’agit pas de juger ce jeune joueur après quelques rencontres de préparation.

Dall’Oglio lance une pique à un attaquant !

En revanche, Olivier Dall’Oglio semble un peu plus sévère avec un joueur qu’il connaît bien mieux. Mathieu Cafaro, auteur d’une préparation très timide, pour ne pas dire insipide, a fait l’objet d’une remarque de son coach qui en dit long sur l’écart qui existe entre ses attentes et les performances de l’ailier stéphanois. Interrogé par Le Progrès, ODO explique : « Mathieu est encore un peu en dedans, il faut qu’il libère son jeu. »

Alors qu’il attend des recrues, le coach stéphanois aimerait certainement pouvoir compter sur des cadres dont il est certain de l’apport. Cela ne semble pas le cas avec Cafaro qui va devoir rapidement se remettre à l’endroit à quelques jours d’une reprise à Monaco qui ressemble déjà à un affrontement entre David et Goliath…