Le mercato est en plein boum et les semaines à venir risque d’être encore plus agitées. Les clubs peaufinent leur effectif avec des arrivées et des départs. Le jeu des chaises musicales bat son plein. L’ASSE a elle enregistré 5 arrivées (+2 prolongations) et trois départs (dont un en prêt).

Deux emblématiques en détresse

Durant ce mercato, deux clubs importants du paysage français vivent des heures sombres. Le premier de ces deux clubs est évidemment les girondins de Bordeaux. Le club du propriétaire Gérard Lopez a été rétrogradé en N2 et compte bien faire appel pour rester en N1. Quoi qu’il en soit, le club a perdu son statut professionnel et vit les moments les plus dramatiques de son histoire.

Le sort est le même pour les chamois Niortais. Alors qu’il évoluait encore en L2 lors de la saison 2022-2023, ils ont été exclus des championnats nationaux. Par conséquent, ils ont également perdu leur statut professionnel. Les deux clubs font donc face à un grand exode de leurs joueurs. Ces derniers sont libérés de leur contrat.

Tormin (ex-ASSE) retrouve un nouveau projet

Tyrone Tormin, le joueur formé à l’ASSE et vainqueur de la Gambardella jouait pour les chamois niortais depuis août 2021, soit trois saisons. Au regard de la situation, il s’est retrouvé libre comme son partenaire Dylan Durivaux (lui aussi formé à l’ASSE et qui a signé au Red Star).

L’ailier de poche sort d’une belle saison en N1 avec 7 réalisations en 18 matchs. Il rebondira dans ce même championnat puisqu’il a fait le choix de s’engager avec la Berrichonne de Châteauroux. Une nouvelle aventure pour le natif de la région parisienne. Dans ce nouveau projet, il compte bien confirmer l’embellie de sa fin de saison niortaise pour aller chercher pourquoi pas un club à l’échelon supérieur ! C’est tout ce qu’on lui souhaite en tout cas !