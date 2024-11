Les joueurs de Razik Nedder restent sur une belle victoire contre Seyssinet (1-0). La réserve de l'ASSE voulait gagner pour se sortir de la zone rouge et s'éviter des semaines compliquées à venir. En effet, ce match contre Espaly joué ce samedi à 18h en terres adverses est d'une importance capitale. Résumé de la rencontre.

La compo de l'ASSE

Touré - Kinunga, Fall, Ndiaye, Makhloufi - Mouton (Nzuzi, 46'), Cateland (Gadegbeku, 72'), Kies (El Jamali, 72') - Agesilas, Othman (Lhery, 83'), Aiki.

Résumé du match

Après avoir été mené au score à deux reprises, les Verts ont su accrocher un nul dans les ultimes minutes de la rencontre. Espaly a ouvert le score après cinq minutes de jeu. Réaction des Verts grâce à Kies qui remet les deux équipes à égalité. Malheureusement, les locaux vont reprendre l'avantage juste avant la mi-temps. C'est dans les ultimes minutes que l'ASSE obtient un penalty qu'Ayman Aiki se charge de transformer. 2-2 c'est le score final !

Pour le prochain match de championnat, les Verts recevront Chambéry. Une équipe qui leur réussi rarement. En difficulté depuis le début de saison, les savoyards ont changé d'entraîneur et ont gagné pour la première de leur nouveau coach. Un match qui sera donc difficile et qui se jouera le dimanche 9 décembre. En effet, la semaine prochaine sera une nouvelle fois destinée à la Coupe de France.

Réaction de Razik Nedder

"C’est un match nul arraché dans la difficulté. Nous avons éprouvé beaucoup de mal pendant les 20 premières minutes, subissant de nombreuses percées au milieu de terrain en première mi-temps. Après quelques ajustements, nous avons retrouvé notre rythme à partir de la 20e minute.

Malheureusement, nous avons offert deux véritables cadeaux sur les deux buts encaissés. Nous avons également montré des signes de fatigue physique et un manque de dureté dans ces rencontres où les conditions ne permettent pas de faire circuler le ballon facilement. La maturité a clairement joué un rôle aujourd’hui : parmi nos 11 titulaires, les plus âgés sont nés en 2004, et des joueurs de 2007 sont entrés en jeu. Cela montre certaines limites dans ce type de matchs exigeants.

La seconde mi-temps a été globalement à notre avantage, même si Espaly aurait pu nous punir en contre. Nous avons réussi à arracher ce nul, qu’il faudra valoriser dans deux semaines à domicile, avec le retour de Sarhaoui de sélection, Pedro, et d’autres joueurs clés pour l’équipe."

Crédit photo : asse.fr