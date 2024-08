Hier, en conférence de presse, Gautier Lloris a semblé déterminé dans sa quête aux points qui seront précieux en fin de saison pour obtenir le maintien, objectif annoncé du Havre. En face, l’ASSE qu’il estime appartenir à la même catégorie de club que Le Havre.

Gautier Lloris (défenseur du Havre) : « On était tous déçus après ce match parce qu’on a tenu une très bonne partie du match. On arrivait à tenir le score à 1-1, mais on encaisse ces buts en fin de match qui nous ont fait mal. Ce n’est que la première journée, il en reste 33 derrière. Ça commence dès ce week-end, il faut repartir de l’avant. »

Gautier Lloris : « On va là-bas pour marquer ! »

« Il y avait du positif à retirer. On a réussi à tenir tête, comme vous dites, aux champions de France en titre. Il faut mieux gérer les fins de match, peut-être gagner un peu plus de temps. La concentration dans la défense de la surface nous a fait défaut dans les dernières minutes. Mais globalement, il y a du positif. Même si le score est lourd, il faut prendre ce positif-là et aller à Saint-Étienne ce week-end. Il va falloir assumer et marquer plus de buts. C’est sûr qu’il y a un travail à faire défensivement. On a eu beaucoup trop de largesses. Ils (ndlr : le PSG) ne nous ont pas punis, mais le score aurait pu être bien plus lourd. On doit travailler cela cette semaine et bien sûr, ce week-end, essayer de ne pas prendre quatre buts comme lors du précédent match. Mais surtout, on va là-bas pour marquer.

Leur profil reste celui d’un promu de Ligue 2 qui va chercher à se stabiliser dans l’élite, donc à se maintenir. Pour nous, cela en fait un concurrent direct. Après, bien sûr, les moyens ne sont pas les mêmes, mais c’est un concurrent au maintien, donc il ne faudra pas laisser de points là-bas. »

Une bagarre pour le maintien !

« Après une montée en Ligue 1 et un maintien dans une Ligue 1 réduite à 18 clubs, on espère que le club va franchir des étapes. Malheureusement, ce n’est pas encore le cas. Mais il faut se rappeler qu’avec ce groupe, on a réussi à se maintenir hors du barrage, à la 15e place. Même si c’est une 15e place, c’est déjà bien. Il faut rester positif et se dire que si on l’a fait l’année dernière, on peut le refaire cette année. Même si on aurait aimé franchir des paliers, les faits sont là. On va se battre pour obtenir l’objectif maintien et cela commence dès ce week-end.

Après, c’est notre métier, on est payé pour ça. Nous, on se concentre sur le terrain. Les renforts, c’est le travail de la direction. On nous demande de jouer, de nous battre, et c’est ce qu’on essaie de faire tous les week-ends. La lassitude peut arriver, comme dans tous les métiers, mais nous, on n’a pas le temps pour ça. Le week-end, on doit se bouger pour rapporter des points. »

« En tant que fan de foot et joueur, j’aurais aimé un stade plein »

« En tant que fan de foot et joueur, j’aurais aimé un stade plein. C’est un grand bonheur de revoir Saint-Étienne en Ligue 1. Avec une ambiance folle, cela aurait été encore mieux. Malheureusement, ils ne peuvent pas se le permettre. Peu importe ce qui se passe en dehors du terrain, ce qui nous concerne, c’est sur le rectangle vert. Il va falloir tout donner pour aller chercher trois points. »