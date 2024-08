L’ASSE disputait samedi dernier son premier match de Ligue 1 de l’exercice 2024-2025. Face à l’AS Monaco, les Verts n’ont pas démérité avec une équipe très jeune alignée au coup d’envoi. Malheureusement, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ne sont pas parvenus à ramener le point du nul et se sont inclinés sur le score de 1 à 0.

Abdelhamid capitaine de l’ASSE

Olivier Dall’Ogliio ne cesse de le répéter cet été : son groupe a besoin de cadres. S’il en attend un voire deux d’ici la fin du mercato, il a déjà pu profiter de l’arrivée d’un joueur expérimenté. Yunis Abdelhamid (36 ans) a effectivement rejoint le Forez il y a un mois et demi. Depuis, il joue pleinement son rôle de leader au sein de l’effectif. C’est donc très logiquement que son nom a été évoqué au moment de choisir l’identité du nouveau capitaine de l’ASSE.

En effet, Anthony Briançon était blessé face à Monaco et n’entre de toute façon plus dans les plans du club. Un homme devait alors être désigné afin de porter le brassard samedi dernier et le choix Abdelhamid, malgré son arrivée récente, s’est imposé comme une évidence. Une montée en puissance du défenseur central marocain est toutefois attendue dans le jeu.

Après la rencontre contre Monaco, Abdelhamid s’était exprimé sur son leadership : « C’est ce qu’on attend de moi. J’essaie de répondre présent, de prendre mes responsabilités et d’assumer mon rôle. C’est ce que j’essaie de faire depuis que je suis arrivé. Mes coéquipiers le voient et j’essaie de les aider tous individuellement. Mais le plus important, c’est aussi d’essayer d’être performant. » Il n’avait d’ailleurs pas hésité à souligner les prestations encourageantes des jeunes joueurs présents sur la pelouse : « Beaucoup ont découvert la Ligue 1 aujourd’hui. Ils ont fièrement défendu les couleurs du club et ils ont montré qu’ils étaient aussi au niveau. »