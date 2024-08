L’ASSE a changé de cap cet été, avec le rachat par Kilmer Sports Ventures. Les nouveaux actionnaires sont dans la continuité de leurs prédécesseurs. Seuls les rôles de certains ont étés revus. Notamment pour 2 anciens joueurs stéphanois.

Kilmer ne bouleverse pas l’organigramme

Alors que le travail de certains sous la houlette de l’ancienne direction était critiqué, aucun membre du club n’a été renvoyé. Les nouveaux actionnaires ne voulaient pas tout chambouler et sont actuellement dans l’analyse. Le premier choix fort d’Ivan Gazidis était de conserver Olivier Dall’Oglio, suite à la montée en Ligue 1. Ivan Gazidis est également venu avec deux de ses hommes. Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld sont ses relais sur place.

L’ASSE avait également officialisé le nouveau rôle de Romain Hamouma au sein de l’effectif professionnel. L’ancien ailier de l’ASSE entraîne les attaquants du groupe pro depuis la reprise, après un an à s’être occupé de ceux de la réserve.

Un nouveau rôle pour Ilan à l’ASSE

L’ancien joueur des Verts faisait partie de la cellule de recrutement du club depuis plusieurs années. Malgré un souhait de s’occuper de l’entraînement des attaquants sous l’ancienne direction. L’arrivée de Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld a changé le rôle d’Ilan au sein du club.



Olivier Dall’Oglio s’est exprimé à ce sujet , vendredi en conférence de presse : « Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, vous avez vu que Romain Hamouma est venu renforcer le le staff, ça c’est une très bonne chose. On a Ilan aussi qui s’est rapproché pour être plus dans la communication avec les joueurs que ce soit sur le terrain et en dehors. On veut travailler un peu plus sur le côté individuel parce qu’on a des très jeunes joueurs avec lesquels il faut accélérer. On a monté le curseur au niveau du staff sur le travail individuel au quotidien. »

Ilan ne semble donc plus être dans la cellule de recrutement à plein temps.