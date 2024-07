La réserve de l’ASSE jouait ce samedi à 17h contre la réserve de Sochaux Stade de Beaulon (03). Le coach Razik Nedder a pu aligner une équipe un peu plus expérimentée que lors des deux premières rencontres. Une équipe stéphanoise finalement plus conforme à ce qu’on peut attendre en N3.

Après avoir fait 1-1 (Djylian Nguessan) contre l’ASPTT de Dijon, les petits Verts ont ramené une belle victoire d’Andrézieux 4-3 (Lhery, Cateland, Nguessan, Gadegbeku). Résumé de ce troisième match amical contre le FC Sochaux de l’ancien stéphanois Marie-Gaël Mukanya.

La compo de l’ASSE

XI de départ : Toure – Achour, Kinunga, Camara, Makhloufi – Gadegbeku, Cateland, El Jamali – Agesilas, Mayilla, Kies

Sont entrés en jeu : Nguessan, joueur à l’essai, Ben Tiba, Camara, Ben Rahem, Dodote, Boukadida, Eymard

Résumé de la rencontre

Les Verts se sont imposés 2-1 dans ce match contre les lionceaux. C’est Meyvin Agesilas et Paul Eymard qui ont inscrit les deux buts stéphanois. Une victoire qui vient une nouvelle fois valoriser le travail de la jeune garde qui s’est montré à son avantage à Thonon avec l’équipe première également !

La réaction de Razik Nedder : « On fait un bon match dans la continuité du précédent. On a monté les temps de jeu à 60’. On avance dans la maîtrise du jeu, mais on a encore beaucoup de boulot… Sur l’aspect défensif, il va falloir vite progresser, on est une équipe très jeune même contre une autre réserve. On était bien moins athlétique mais on doit tout de même gratter plus de ballon. La marche est un peu haute pour certains jeunes qui passe des u17 à la réserve, mais on va les faire avancer. »

Pour le week-end prochain, Razik Nedder et ses protégés partiront en Bretagne pour y disputer le célèbre tournoi international de Ploufragan. Pour rappel, ils joueront en poule contre Caen, Rennes et Hambourg ! De belles oppositions en perspective.

Crédit photo : asse.fr