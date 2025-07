L'ASSE explore une piste écossaise pour renforcer son couloir droit : le club forézien s’est récemment renseigné sur le latéral du Sturm Graz, international écossais de 21 ans. Explications.

L’AS Saint-Étienne poursuit activement son mercato estival avec l’ambition de bâtir un effectif capable de relever le défi de remonter en ligue 1. Après plusieurs mouvements déjà actés, les Verts cherchent à densifier leur couloir droit. Selon les informations de l'Équipe, le club stéphanois a pris contact avec le Sturm Graz pour s’enquérir de la situation de Max Johnston. Le latéral écossais, capable d’évoluer également au milieu de terrain, attise la curiosité de plusieurs écuries européennes.

Max Johnston, profil moderne et international

Formé à Motherwell, Max Johnston a explosé lors de la saison 2022-2023 en Écosse, ce qui lui a valu un transfert vers Sturm Graz à l’été 2023. Avec le club autrichien, il a disputé la Ligue Europa et a grandement participé à la conquête du titre de Bundesliga autrichienne. Agile, endurant et très actif dans la projection offensive, Johnston incarne le latéral moderne par excellence. Sa polyvalence est un atout : il peut évoluer comme piston droit dans un système à trois défenseurs, mais aussi plus haut sur le flanc dans un rôle de milieu excentré.

International écossais à deux reprises, Johnston (1,80m, 21 ans) est sous contrat jusqu’en 2027 avec le Sturm Graz. Une situation contractuelle qui laisse présager des négociations complexes pour l’ASSE, d’autant que le joueur a encore une belle marge de progression et une cote montante sur le marché.

Un dossier ambitieux pour l’ASSE sur ce mercato

Avec cette prise de contact, l’AS Saint-Étienne démontre une nouvelle fois ses ambitions sur le marché estival. La volonté de montée en Ligue 1 impose un renforcement qualitatif de chaque ligne, et le poste de latéral droit constitue un axe prioritaire, notamment pour pallier un manque de profondeur observé la saison passée.

Reste à savoir si les dirigeants stéphanois passeront à l’offensive dans ce dossier. Le coût d’un transfert de Johnston pourrait s’avérer élevé au vu de son âge, de sa progression et de son statut de champion d’Autriche. D’autres clubs, notamment en Angleterre ou en Allemagne, pourraient aussi venir perturber les plans stéphanois. Mais une chose est sûre : l’ASSE veut faire son retour dans l’élite.

Évolue à Sturm Graz (D1 autrichienne)

Né le 26 décembre 2003 (21 ans)

International écossais

Latéral droit pouvant également jouer au milieu de terrain

Notamment passé par le Motherwell FC

Valeur marchande Transfermarkt 3.5 M€

Sous contrat jusqu'en 2027