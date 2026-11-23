Après la victoire historique de l’ASSE face à Guéret (0-13), Yannick Chandioux n’a pas caché sa satisfaction. L’entraîneur stéphanois a salué le sérieux de ses joueuses, la qualité de son effectif et le quintuplé de Jalia Chabourine. Mais malgré les records battus, le technicien garde les pieds sur terre. Sa priorité reste la remontée en Première Ligue.

Chandioux satisfait du sérieux de ses Vertes

Treize buts inscrits, aucun encaissé et une qualification pour le deuxième tour fédéral. Les Stéphanoises ont parfaitement négocié leur entrée en Coupe de France face à Guéret, pensionnaire de Régional 2. Une démonstration qui a particulièrement satisfait Yannick Chandioux.

« Je suis satisfait de l’image que l’équipe a donnée », a confié l’entraîneur en après match.

Le technicien a notamment apprécié l’entame de ses joueuses. Jalia Chabourine a ouvert le score dès la septième minute, avant que les Amazones ne creusent rapidement l’écart. À la pause, les Vertes menaient déjà 9-0.

Au-delà du résultat, Chandioux retient également la qualité du jeu proposé. Malgré une météo capricieuse et une pelouse difficile, ses joueuses ont su imposer leur supériorité. Une première période particulièrement aboutie à ses yeux. Le contraste est saisissant avec la victoire contre Nice (1-0). Une semaine auparavant, l’entraîneur avait regretté le manque d’efficacité offensive de son équipe. Cette fois, les Stéphanoises ont rapidement fait la différence.

La profondeur de l’effectif se confirme !

Cette rencontre permettait également à Yannick Chandioux de faire tourner son effectif. Plusieurs cadres, dont Ninon Blanchard, Faustine Bataillard et Rachel Corboz, ont été préservées. D’autres joueuses disposaient ainsi d’une occasion de se montrer. Et leur prestation n’a pas surpris l’entraîneur stéphanois. Depuis la préparation estivale, Chandioux estime disposer d’un groupe suffisamment compétitif pour modifier son onze sans perdre en qualité.

Une conviction renforcée par la démonstration face à Guéret. Lorna Chicha Douvier s’est offert un triplé, tandis que Mathilde Kack, Roxane Couasnon, Sarah Cambot et Dona Scannapieco ont également marqué.

Les entrantes ont aussi apporté leur contribution. Quelques minutes après son apparition, Cambot a inscrit le onzième but sur un corner de Tyler Isgrig. Une nouvelle illustration de la profondeur de l’effectif stéphanois, déjà précieuse lors des dernières rencontres de championnat.

Chabourine félicitée, les records au second plan

Parmi les satisfactions, un nom ressort particulièrement : Jalia Chabourine. Très peu utilisée depuis le début de saison, l’ancienne Mancelle a profité de sa titularisation pour inscrire cinq buts en seulement 41 minutes. Une performance historique, d’autant plus marquante que la jeune attaquante évoluait encore avec la réserve en Régional 1 la semaine précédente.

Chandioux a tenu à féliciter sa joueuse, sans masquer sa satisfaction concernant l’ensemble du groupe. « Tous les voyants sont au vert », résume le technicien.

Avec treize réalisations, l’ASSE a également dépassé ses précédentes références offensives, établies contre Besançon en 2013 et Nîmes en 2022. Un record collectif auquel s’ajoute le quintuplé inédit de Chabourine. Pourtant, l’entraîneur refuse d’accorder trop d’importance à ces statistiques. Il accueille favorablement cette page d’histoire, mais considère les records comme secondaires.

L’objectif prioritaire reste la remontée en Arkema Première Ligue. Toujours invaincues en Seconde Ligue, les Vertes occupent la première place avec vingt points après huit journées.

La Coupe de France représente donc une occasion supplémentaire de prolonger cette dynamique. Après Guéret, les Amazones retrouveront Montauban (D3) au deuxième tour fédéral, en décembre. Une nouvelle opportunité de faire tourner l’effectif et de poursuivre l’aventure. Mais pour Chandioux, l’essentiel reste ailleurs : conserver un groupe performant, impliqué et capable de répondre présent jusqu’au terme de la saison.