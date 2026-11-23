Les Verts sont repartis de Reims avec les trois points (0-1), au bout d’un match fermé. Reims a frappé presque deux fois plus, mais c’est l’ASSE qui a eu les meilleures occasions, et qui a su tenir quand il le fallait. Un succès arraché grâce à un très beau but collectif. Les chiffres racontent un leader solide.

Soyons honnêtes, ce Reims – ASSE ne restera pas dans les annales. La première période a été assez pauvre, et il a fallu attendre le passage en 4-2-3-1 pour voir les Verts trouver un peu plus de solutions.

Mais ce genre de soirée compte aussi. À Delaune, Saint-Étienne a attendu son moment, l’a saisi, puis a fermé la boutique. Les chiffres montrent d’ailleurs que les Rémois, malgré leurs nombreuses tentatives, n’ont presque jamais été en mesure de faire mal.

Moins de tirs, mais les bonnes occasions

À première vue, Reims a eu le dessus. Les Rémois ont tenté 13 tirs, contre 7 pour Saint-Étienne, et ont eu un peu plus le ballon (54 %). Mais ce volume n’a jamais vraiment inquiété la défense stéphanoise.

Plus de la moitié des tirs rémois (7 sur 13) ont été tentés de l’extérieur de la surface, et 7 n’ont pas été cadrés. Leurs 3 tirs cadrés ne représentaient que 0,41 xGOT. Y. Fofana, le plus remuant avec 4 tentatives, n’a généré que 0,39 xG à lui seul.

Les Verts, eux, ont été plus efficaces dans le choix de leurs frappes. Avec 1,38 xG contre 0,82, ils ont produit le plus de danger, et ont obtenu deux grosses occasions contre une seule pour Reims. Leurs 3 tirs cadrés valaient 1,05 xGOT, plus du double de ceux des Rémois.

La première période a pourtant été terne. Cardona a manqué le cadre sur un centre de João Ferreira, et Boakye a tenté sa chance à 25 mètres, sans danger. Le 4-2-2-2 stéphanois a bien été contenu par Reims. Le passage en 4-2-3-1 a donné plus d’options aux Verts. Sans devenir beaucoup plus dangereux, ils ont trouvé la faille sur une merveille de but collectif, impliquant Breum, Boakye et Davitashvili, entré quelques minutes plus tôt.

Davitashvili a d’ailleurs pesé lourd en peu de temps : sa seule frappe représente 0,95 xG, soit près de 70 % du total stéphanois.

Un bloc qui sait verrouiller

C’est la principale satisfaction de la soirée. Reims a touché autant de ballons dans la surface que Saint-Étienne (19 chacun), mais n’a presque jamais trouvé de position de frappe nette. Le seul centre rémois réussi sur 14 tentés résume bien leur difficulté à percer.

Les Stéphanois ont accepté de défendre quand il le fallait : 23 dégagements, 15 tacles réussis sur 23, et 17 fautes pour casser le rythme. Ils n’ont commis aucune erreur menant à un tir.

Dans les cages, Mamour Ndiaye a signé une nouvelle feuille de match vierge, avec 3 arrêts pour 0,41 but évité. Après sa soirée compliquée à Guingamp, le gardien stéphanois enchaîne les prestations rassurantes et marque des points dans la hiérarchie.

Les hommes du match

Davitashvili a changé le visage du match. Entré en cours de jeu, il a apporté ce qui manquait aux Verts depuis le coup d’envoi : de la percussion et de la verticalité. En à peine 22 ballons touchés, il a réussi 13 passes sur 14 et s’est créé la plus grosse occasion du match. Sa frappe victorieuse représentait 0,95 xG à elle seule, soit près de 70 % du danger stéphanois de la soirée. Un impact énorme pour un joueur qui n’a disputé qu’une partie de la rencontre.

Boakye, lui, n’a pas retrouvé le chemin des filets, mais il a été de tous les combats. Avec 14 duels disputés, c’est le Stéphanois le plus sollicité dans l’impact, et il a réussi ses 2 dribbles. Dans un match où les espaces étaient rares, il a été celui qui cherchait à casser les lignes balle au pied, et il a participé à l’action du but. Moins décisif statistiquement que lors de ses dernières sorties, mais toujours aussi précieux.

Au milieu, Áron Csongvai et Maxime Bernauer ont assuré une circulation propre, sans briller, mais sans perdre de ballons. Csongvai a réussi 55 passes sur 61, Bernauer 46 sur 51. Face à un milieu rémois qui monopolisait le ballon, leur sobriété a permis aux Verts de ne jamais se faire déborder dans l’axe.

Derrière, la solidité est passée par l’engagement. Kevin Pedro et Ben Old ont disputé 11 duels chacun, preuve que les couloirs ont été très sollicités par Reims. Le chiffre le plus surprenant concerne João Ferreira : le latéral a touché 5 ballons dans la surface rémoise, autant que n’importe quel attaquant du match. Une donnée qui montre à quel point les Verts ont compté sur leurs côtés pour se projeter, surtout dans un premier acte où l’axe était fermé. C’est d’ailleurs sur un centre de Ferreira que Cardona avait eu la première occasion stéphanoise.

Les Verts comptent désormais 31 points, soit quatre de plus que l’AS Nancy-Lorraine. Le dauphin se déplacera justement dans le Chaudron lors de la prochaine journée.