Passé par l'ASSE de 2012 à 2018, Florentin Pogba a joué une centaine de matchs sous la tunique verte. Désormais titulaire en troisième division belge au RE Virton, le défenseur de 34 ans est revenu sur son passage à l'ASSE au micro d'Unifoot TV.

Signature surprise à l'ASSE

Formé au Celta Vigo puis au CS Sedan Ardennes en Ligue 2, Florentin Pogba s'engage à l'ASSE dans les derniers instants du mercato, le 4 septembre 2012.

Florentin Pogba racconte l'anecdocte de sa signature à l'ASSE : "Le 4 septembre 2012, mon agent m'appelle, il m'annonce qu'il ne sait pas encore où je me rends. Soit à la gare de Marseille Saint-Charles, soit à Saint-Étienne Châteaucreux. À l'époque, je ne savais pas que Saint-Étienne avait vécu une telle épopée (ndlr : années 1970), mais sans plus. Mais le nom Marseille ne me parlait plus. Mais avec la pression, je savais que c'était un plus gros club, mon choix premier se portait sur Saint-Etienne.

Je suis à la gare. J'attends peut-être une heure. C'est long. Mais je me dis que je suis en Ligue 1. Il m'appelle et m'informe que je dois prendre le prochain pour Saint-Étienne. Mais, à tout moment, on ne te veut plus. Tant que tu n'es pas arrivé, tu n'as pas signé. (...) Je signe et ils me laissent l'année 2012-2013, en Ligue 2, avec Sedan."

"J'allais signer à Séville, au Milan AC"

Florentin Pogba : "Je me suis toujours dit, au fond de moi : "Je sais que je peux aller plus haut."Par mes qualités, par les qualités que j'ai pu apercevoir des joueurs de très haut niveau. Les coachs qui me l'ont dit aussi. Mais j'avais de grosses blessures à ce moment-là. Dans les gros clubs, tu ne peux pas te blesser, sinon, tu es vite boycotté.

Malheureusement, j'ai eu des blessures à des moments clés. J'allais signer à Séville, au Milan AC. J'avais des touches de gros club, de Champions League. En fait, ça te met un coup, mais le niveau, je savais que je l'avais. Je me suis dit que si Paul pouvait, moi, je pouvais. C'était une source de motivation, pourquoi lui et pas moi ? (...) Mon objectif, c'était de jouer la Coupe du monde, les matchs de Champions League."

"Un derby ? Il fallait gagner ce match"

Florentin Pogba : "Les derbys ? Il y a une mentalité qui demande à toujours faire plus, à toujours être hargneux sur le terrain. Quand j'allais dans la ville de Lyon, je croisais des joueurs avec qui je discutais normalement. Mais dès qu'on rentre sur le terrain, l'attitude changeait. On dirait qu'ils ne te connaissaient pas. Je me demandais pourquoi ils se comportaient de cette manière.

Je ne suis pas rentré dans ce jeu-là. Quand il fallait jouer contre Lyon, je savais que c'était une détermination incontrôlable. Tu donnes tout, même si on est nul dans le jeu. Il fallait gagner ce match. (...) Si je dois te monter dessus, je te monte dessus. Mais derrière, on va se parler normal."