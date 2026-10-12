L’ASSE poursuit son excellent début de saison. Vainqueurs pour la sixième fois en huit rencontres contre Rodez (2-0), les Verts peuvent notamment compter sur un Augustine Boakye en pleine forme. L’international ghanéen enchaîne les performances et s’impose comme l’un des hommes forts de l’effectif stéphanois. Une réussite qui pousse désormais les dirigeants de l’AS Saint-Étienne à prendre les devants concernant son avenir.

L’ASSE a décroché hier soir son sixième succès de la saison en huit rencontres. Une nouvelle victoire obtenue grâce à des réalisations d’Augustine Boakye et de Thierno Ballo. Deux joueurs décisifs qui permettent aux Stéphanois de poursuivre leur belle dynamique.

Mais un homme attire particulièrement l’attention depuis plusieurs semaines. Augustine Boakye ne cesse de faire parler son efficacité. L’attaquant ghanéen, qui fêtera ses 26 ans le 3 novembre prochain, confirme tout son potentiel. Et ses dernières statistiques donnent le vertige.

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Augustine Boakye marche sur l’eau

Cinq buts lors de ses cinq dernières rencontres. Augustine Boakye traverse une période particulièrement faste sous le maillot vert. À cette efficacité devant le but s’ajoutent trois passes décisives. Des chiffres qui témoignent de son importance grandissante dans l’animation offensive stéphanoise.

Loin d’être une simple embellie, cette réussite s’inscrit dans la continuité de son excellente saison dernière. Le Ghanéen semble avoir franchi un nouveau cap. Plus régulier, plus décisif, il prend une place toujours plus importante dans le collectif d’Ian Cathro.

Arrivé dans le Forez il y a maintenant deux saisons, Boakye entame sa troisième année sous les couleurs stéphanoises. Une période durant laquelle il a progressivement trouvé ses marques et gagné en influence.

Son bilan global confirme cette progression. En 61 rencontres disputées avec l’ASSE, l’international ghanéen totalise 14 buts et 12 passes décisives. Soit 26 contributions directes à un but. Des statistiques particulièrement intéressantes pour un joueur qui continue de monter en puissance.

Forcément, de telles performances ne passent pas inaperçues. Et l’été dernier, plusieurs formations étrangères avaient déjà manifesté leur intérêt pour le Stéphanois.

Une prolongation en discussions

Selon les informations de Foot Mercato, Augustine Boakye figurait sur les tablettes de plusieurs clubs durant le dernier mercato estival. Anderlecht, Norwich et Wrexham s’étaient notamment intéressés à son profil.

Des sollicitations qui illustrent la cote grandissante de l’international ghanéen. Mais l’ASSE entend bien conserver l’un de ses éléments offensifs les plus performants.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Boakye dispose encore de près de deux années d’engagement avec le club stéphanois. Pourtant, les dirigeants ne souhaitent visiblement pas attendre pour sécuriser davantage son avenir.

Selon nos informations, l’ASSE a entamé des discussions avec l’entourage d’Augustine Boakye afin de prolonger son contrat. Le club souhaite également revaloriser son joueur pour récompenser ses performances et poursuivre l’aventure commune.

Une démarche qui confirme la volonté des dirigeants stéphanois de construire dans la durée autour de leurs éléments les plus performants.

Aucun accord définitif n’est annoncé à ce stade. Mais cette initiative devrait être accueillie très favorablement par les supporters des Verts. À seulement quelques semaines de son 26e anniversaire, Augustine Boakye semble avoir encore de belles années devant lui. Et l’ASSE compte bien en profiter.