Humiliés sur la pelouse de l’En Avant Guingamp sur un score sans appel de trois buts à zéro, les Verts n’ont pas existé en Bretagne. L’ASSE doit désormais retrouver des couleurs face à Laval, ce week-end. Ian Cathro a fait le point sur son effectif avant cette rencontre.

Le déplacement en terre bretonne a laissé des traces dans les têtes, à commencer par celles des supporters, frustrés par cette lourde défaite. Le staff technique de l’ASSE, n’a cependant pas recensé de blessure après cette défaite. Ian Cathro pouvait ainsi se tourner vers la suite avec un effectif dont l’infirmerie commence doucement à se vider, malgré des absences notables.

Jaber en progression, Lamba et Eymard dans l’attente

Utilisé pendant une mi-temps lors de cette dernière sortie en Bretagne, Mahmoud Jaber poursuit son travail pour retrouver l’intégralité de ses sensations et accumule les minutes de jeu précieuses. Autre recrue de l’ASSE lors de l’été 2025, Chico Lamba patiente et espère bien bousculer la hiérarchie en grattant davantage de temps de jeu lors des prochaines échéances. Les prestations de Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr n’ont pas convaincu à Guingamp. De quoi ouvrir la porte au Portugais ?

De son côté, Paul Eymard poursuit son travail quotidien de reprise. Le milieu stéphanois met les bouchées doubles pour se défaire de ses pépins physiques et s’approcher à grands pas d’un retour à la compétition.

Larsonneur et Svetlin toujours à l’écart

En revanche, les nouvelles restent figées pour les cas de longue date. Gautier Larsonneur ne s’est toujours pas rétabli pour reprendre sa place dans les cages de l’ASSE et demeure inapte pour le moment. Son remplaçant, Mamour Ndiaye, n’a pas brillé en Bretagne et devra montrer qu’il peut changer les plans des Verts avant le retour du portier numéro un.

Même constat pour Tamar Svetlin, qui continue son protocole de soins et patiente avant de pouvoir retrouver le chemin des pelouses avec ses coéquipiers.

Les mots du coach

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Mahmoud Jaber vient de terminer un mois très positif après des moments difficiles. On a réussi à gérer sa charge de travail et il est aujourd’hui certainement dans son meilleur état physique depuis huit mois. C’est très positif pour nous ! »