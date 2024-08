Alors que la nouvelle saison de Ligue 1 débute ce week-end, le mercato estival se poursuit. Les Verts ont accueilli cinq recrues depuis le début de l’été, et ne compte pas s’arrêter là. Un dossier, très suivi par les supporters des Verts, s’est définitivement refermé la semaine dernière : Irvin Cardona ne reviendra pas à l’ASSE, puisqu’il a pris la direction de L’Espanyol Barcelone en prêt (assorti d’une Option d’Achat).

Ce choix des dirigeants stéphanois de ne pas miser sur l’attaquant passé par Augsburg est-il compréhensible ? Mieux vaut-il écouter sa raison que son coeur dans ces situations-là ? C’est l’avis d’Antoine Chirat (journaliste Onze Mondial) et Joss Randall, qui en ont débattu dans le Sainté Night Club. Retranscription.

« Avec un salaire de ce genre, il y a mieux à faire » pour l’ASSE

Joss Randall (chroniqueur chez Peuple-vert.fr) :« Je pense qu’il faut faire attention à la nostalgie. On a vu six mois d’un très bon Irvin Cardona qui nous a aidés, et merci à lui. Mais à partir du moment où tu choisis une méthode (la data), tu choisis une méthode. Si la méthode dit que n’importe quel recrue doit être validé par un système et que les joueurs qui intègrent doivent correspondre à certaines données et que le joueur n’a pas ces données-là, pourquoi tu fais une exception pour lui ? Ça c’est la première chose.

La deuxième chose, c’est que, si j’ai bien compris, il a quand même un salaire relativement élevé aujourd’hui à Augsbourg, dans le cadre de son contrat, et que je ne suis pas sûr que les chiffres que j’ai vus valent ce que moi j’aurais envie de mettre sur un joueur de ce niveau-là. J’ai lu 130 000 euros de salaire mensuel, je vais le formuler autrement, je pense que pour 130 000 euros mensuels, il y a mieux à faire. Et une fois encore, c’est avec toute la reconnaissance que je peux avoir pour ce qu’il a fait chez nous. Là encore, j’ai envie de faire confiance à l’équipe qui travaille là-dessus. Ne pas s’être déshabillé pour absolument faire venir un mec dont tu n’as pas vraiment envie, mais parce que ça plairait un peu à l’engouement populaire, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il faut être cohérent avec ton projet. S’il n’est pas dans la typologie de joueur ciblé, il n’est pas dans la typologie de joueur ciblé, point. Et puis on fera un bilan dans six mois pour voir si la typologie de joueur ciblé était pertinente ou pas. »



« Malheureusement, il n’a pas encore prouvé qu’il était capable de s’installer durablement en Ligue 1 »

Antoine Chirat (journaliste Onze Mondial) : « Cardona, il nous aura fait rêver, il nous aura permis de remonter en Ligue 1, ça a été l’un des artisans, si ce n’est l’artisan numéro un de cette folle seconde partie de saison.

C’est important ce but face à Bordeaux, je pense qu’il y a beaucoup de supporters qui cherchent à avoir un frisson, ou il y a beaucoup de supporters qui ont redécouvert ce que c’était le frisson avec l’ASSE avec ce but face à Bordeaux. Mais je suis un peu partisan de ce truc-là, il ne faut pas tomber dans la nostalgie. Il nous a peut-être beaucoup apporté en Ligue 2, est-ce qu’il aurait eu le niveau de la Ligue 1 pour le salaire qu’on aurait dû lui donner ? Ce n’est pas la même chose. Et malheureusement le club veut avancer, le club veut d’une certaine manière changer de dimension, même s’il le fait petit pas par petit pas, il ne veut pas se précipiter. mais ce n’est pas en cédant à certaines émotions qu’on va pouvoir équilibrer plein de choses.

Dieu sait que j’aurais aimé voir Cardona encore une fois au moins une année sous ce maillot vert en Ligue 1 pour service rendu j’ai envie de dire. Mais pour l’instant malheureusement il n’a pas encore prouvé qu’il était capable de s’installer durablement en Ligue 1 ou même dans un grand championnat. On va voir ce qu’il fait à l’Espanyol, c’est peut-être un championnat fait pour lui avec des espaces ».