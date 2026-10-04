La trêve internationale touche bientôt à sa fin. L’ASSE avait placé de nombreux joueurs en sélection et c’est donc un groupe décimé avec lequel a dû composer Ian Cathro ces derniers jours. Parmi les internationaux des Verts, on retrouve deux jeunes formés au club.

En plus de Fousseny Sidibé Kaloga (U17), Mylan Toty (U18, liste 1) et Nadir El Jamali (U20), deux autres joueurs stéphanois ont été appelés en Equipe de France durant ce rassemblement. En effet, Lorik Vial et Nathan Kasia ont participé au stage ainsi qu’aux matchs amicaux de l’Equipe de France U18 (liste 2).

Une victoire et un nul pour les deux jeunes de l’ASSE

Deux listes avaient été effectuées par le sélectionneur José Alcocer pour cette trêve. La première comprenait l’ailier de la réserve Mylan Toty et était au rendez-vous du Tournoi de Limoges, fin septembre. La seconde comprenait elle deux stéphanois : Lorik Vial et Nathan Kasia. Au programme pour les deux jeunes Verts : deux matchs de préparation face au Sénégal U18, en vue du Mondial U17 qui débutera le 19 novembre prochain.

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La première des deux rencontres amicales avait lieu vendredi dernier. Le défenseur de l’ASSE Nathan Kasia, déjà apparu cette saison en Ligue 2, avait alors joué l’intégralité du match. Malgré une ouverture du score concédée dès la 8ème minute de jeu, les Bleuets avaient bien réagi afin de s’imposer sur le score de 3-1.

La manche 2 se déroulait dimanche. Nathan Kasia était sur le banc mais le portier des U19 de l’ASSE, Lorik Vial, était bien titulaire. Les débats ont cette fois été plus disputés et la rencontre s’est soldée sur un match nul (1-1). Une séance de penaltys a tout de même été jouée afin de se mettre en conditions avant la Coupe du monde à venir. Et ce sont les Sénégalais qui ont été les plus solides à ce jeu là (victoire 5-4).

Les U18 français vont maintenant attendre la révélation de la liste pour le Mondial. Mylan Toty, Nathan Kasia et Lorik Vial peuvent y prétendre mais ne partent pas comme des indiscutables.