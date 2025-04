L'ASSE affrontait le Stade Brestois 29 ce dimanche à Geoffroy Guichard. Les deux équipes se sont quittés dos à dos (3-3). Pourtant, un fait de jeu vient une nouvelle fois questionner à l'issue de la rencontre. Un penalty qui aurait pu tout changer au score final de ce match. Explications.

À la 87e minute, alors que le score était de 3-3, Irvin Cardona a été victime d'une faute évidente dans la surface brestoise. Malgré les protestations des joueurs et du public, l'arbitre n'a pas accordé le penalty, laissant les Stéphanois frustrés. Cette décision s'ajoute à une série d'erreurs arbitrales défavorables subies par l'ASSE cette saison.

Des précédents qui s'accumulent pour l'ASSE

Dernier exemple en date : la rencontre à Lens. Une semelle de Machado sur Maçon ? Simple carton jaune. Un crampon d’Ojediran sur la tête de Wadji ? Encore jaune. Là encore, décision jugée erronée par la Direction de l’arbitrage... trois jours après coup. Contre Angers, c’est un penalty litigieux accordé dans les derniers instants qui coûte deux points précieux (3-3).

Contre Rennes, la faute grossière de James sur Bouchouari n’est pas sanctionnée, et un penalty évident sur Stassin est oublié. Score final : 0-2. Face à Lille, Dylan Batubinsika est expulsé alors qu’aucune image ne prouve un contact réel avec Haraldsson. Résultat : l’ASSE s’écroule en seconde période (4-1).

Une saison marquée par l'injustice

Ces décisions arbitrales controversées ont eu un impact significatif sur la saison de l'AS Saint-Étienne. Les points perdus à cause de ces erreurs pourraient s'avérer décisifs dans la lutte pour le maintien. Les joueurs et le staff technique expriment régulièrement leur frustration face à ces situations, soulignant le besoin d'une plus grande équité dans l'arbitrage.

Alors que la fin de saison approche, l'ASSE devra redoubler d'efforts sur le terrain pour compenser ces désavantages et espérer se maintenir en Ligue 1.