L’ASSE a dévoilé le groupe retenu pour la réception de Brest. Un effectif diminué pour ce match crucial dans la lutte pour le maintien.

Eirik Horneland a communiqué la liste des joueurs convoqués pour la réception du Stade Brestois ce dimanche à 15h à Geoffroy-Guichard. Pour ce rendez-vous capital dans la course au maintien, l’ASSE devra composer sans Boakye, officiellement forfait. L’attaquant ne figure pas dans le groupe et manquera ce match à haute tension.

Avec trois points de retard sur Reims, 16e, mais un goal average défavorable, les Verts n’ont plus le droit à l’erreur. Chaque rencontre est désormais une finale, et les absents pèsent lourd. Si Boakye est le seul forfait confirmé, le staff n’a pas caché quelques incertitudes de dernière minute, liées à des pépins physiques. De quoi nourrir l’inquiétude dans un contexte déjà tendu.

Le groupe convoqué est resserré, preuve que le coach norvégien veut s’appuyer sur une base solide, malgré une infirmerie quasiment vide. La gestion physique du groupe sera décisive, d’autant que les prochaines semaines s’annoncent tout aussi cruciales.

Brest en embuscade pour l’Europe : un adversaire redoutable

En face, Brest se présentera avec ambition. Actuellement 8e de Ligue 1, les hommes d’Éric Roy sont à quatre longueurs de Lille (7e) et gardent un œil sur une éventuelle qualification en Ligue Europa Conference. Ce déplacement dans le Forez est donc loin d’être anecdotique. L'équipe de Mahdi Camara aura à cœur de gagner et de continuer de rêver à une place en Europe après leur parcours assez dingue en Ligue des Champions.

Les Bretons, solides et réguliers, viendront pour faire un coup face à une équipe stéphanoise fragilisée. Pour l’ASSE, ce match ressemble à une dernière chance de rester dans la course au maintien. Et cela passera par une mobilisation totale du groupe convoqué.

Le groupe de l'ASSE