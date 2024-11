L'ASSE jouait contre Montpellier après la dernière trêve internationale de l'année civile et l'ont conclu avec une victoire 1-0. Un match à la saveur toujours particulière pour les supporters des deux camps. Comme après chaque rencontre, voici les tops et flops de la rencontre de ce samedi.

Deux semaines après la dernière journée de championnat, et la défaite dans le derby, les Verts recevaient le MHSC, dernier au classement. Deux équipes qui affichent un bilan défensif catastrophique. 31 buts encaissés pour les hommes de Gasset et 25 pour les Verts.

Une première mi-temps en dents de scie

C’est le club de la Paillade qui se montre dangereux en premier. Arnaud Nordin butte sur Gautier Larsonneur dès la troisième minute. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio réagissent. À la 8e minute, Ibrahim Sissoko, loupe un face-à-face. Heureusement pour lui, il avait touché le ballon de la main.

Boakye s’essaye quelques instants plus tard, en vain. Louis Mouton botte un corner. Mais la tête de Batubinsika ne trouve pas le cadre.

À la 24e minute, Montpellier obtient deux coups francs dans l'axe, mais Téji Savanier ne parvient pas à amener du danger. Une dizaine de minutes plus tard. Arnaud Nordin déborde. Centre… Téji Savanier a le but ouvert, mais Abdelhamid sauve les Stéphanois d’un tacle exceptionnel. Pas de penalty selon la VAR.

Une entame de deuxième période idéale

Les Verts démarrent très fort en seconde mi-temps avec un corner obtenu. À la 46ᵉ minute, Mouton encore lui, est à la baguette. Montpellier n’arrive pas à se dégager. Benjamin Bouchouari en profite, et ouvre le score d'une volée parfaite. 1 à 0 pour les Verts !

Geoffroy-Guichard explose et pousse ses joueurs au but du break. Zuriko Davitashvili butte sur Benjamin Lecomte. Montpellier n’abdique pas. Et provoque. Tamari s'infiltre dans la surface stéphanoise, et Léo Pétrot est sanctionné d'une faute par l'arbitre. Alors penalty ou pas ? La VAR intervient et indique qu’il n’y a rien.

Montpellier va ensuite tenter le tout pour le tout, mais n’arrivera pas à revenir au score. L’ASSE s’impose et sort des dernières places, passant de barragiste à 13 ème au classement.

Les tops de l'ASSE

Yunis Abdelhamid

S’il est largement critiqué depuis son arrivée dans le Forez, face à Montpellier ce samedi l’ancien Rémois a répondu présent. Titulaire en l’absence de Nadé blessé en défense centrale, le marocain a été décisif pour son équipe. En sauvant notamment une énorme occasion sur Savanier alors que le but était grand ouvert. Outre ce geste, il a fait part d’une grande solidité dans les duels en les remportant presque tous.

Le but de Benjamin Bouchouari

Le milieu de terrain stéphanois a permis aux siens de remporter un match crucial. Certes la copie n’est pas aussi pleine que ces derniers temps mais Bouchouari monte en puissance au fil des journées. Ce dernier a été récompensé juste après le retour des vestiaires, en marquant le seul et unique but du match d’une superbe reprise de volée.

3 points cruciaux

Que cette victoire fait du bien ! Dans un match important entre deux concurrents pour le maintien ce sont les Ligériens qui se sont imposés. Ils se sont surtout montrés plus tranchants devant les cages. Un joli succès qui permet aux hommes du Forez de grimper à la treizième place provisoire.

Les flops de l'ASSE

Un match très faible

Oui les Verts sont sortis victorieux face aux pensionnaires de la Mosson, mais la prestation globale du match laisse à désirer. Les hommes de Dall’Oglio ont eu très peu d’occasions franches et se sont fait très peur avec des pertes de balles au milieu de terrain. Heureusement, la Paillade n’a pas su en profiter.

L’entrée de Moueffek

Depuis quelques matchs, le milieu de l’ASSE est largement en dessous de son niveau. Rétrogradé sur le banc, Moueffek a du mal à faire des différences lorsqu’il rentre. Et cela s’est vu une nouvelle fois ce samedi soir, avec une entrée délicate.

Les affrontements entre supporters

Montpellier espérait compter sur ses 300 supporters prévus en parcage visiteurs, en vain. Des affrontements ont eu lieu aux abords du stade et les Montpelliérains ont été invités à rentrer chez eux par la préfecture de la Loire. Ces derniers n’ont donc pas pu assister au match de leur équipe.

Quentin Verchère