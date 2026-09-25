Ancien adjoint de Christophe Galtier à l’ASSE, Alain Blachon suit toujours avec attention l’actualité des Verts. Interrogé par Laurent Hess en marge de Club ASSE sur TL7, l’ancien technicien stéphanois a livré un regard très positif sur le travail de Ian Cathro. Jeu, coups de pied arrêtés, individualités : plusieurs éléments l’ont particulièrement convaincu.

Après sept journées de Ligue 2, l’ASSE a déjà laissé échapper quelques points. La défaite à Dunkerque (2-1), puis le nul concédé à Metz (2-2) après avoir mené de deux buts, ont laissé des regrets. Mais au-delà des résultats, Alain Blachon voit surtout une équipe qui commence à afficher une véritable identité.

ASSE : Blachon souligne le travail de Cathro

L'ancien adjoint de Christophe Galtier apprécie notamment la précision du projet mis en place par Ian Cathro. Une organisation qu'il juge visible lorsque Saint-Étienne possède le ballon, mais également dans le comportement collectif sans ballon.

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« On prend beaucoup de plaisir à les regarder. On sent que le coach est assez précis dans le placement et dans la philosophie de jeu. »

Pour Alain Blachon, l’une des forces des Verts réside dans leur capacité à ne pas évoluer sur un seul registre. L’ASSE cherche à construire, mais peut également accélérer et attaquer beaucoup plus directement.

« On alterne avec le ballon entre jeu court et jeu long, conservation et verticalité. J’aime beaucoup ce bloc-équipe qui est très actif. On anticipe la profondeur. On voit ce bloc qui remonte rapidement. C’est vraiment très agréable à voir. J’ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette équipe cette saison. »

Un constat particulièrement positif de la part d’un technicien qui connaît parfaitement les exigences stéphanoises.

Les coups de pied arrêtés particulièrement travaillés

Alain Blachon s’est également arrêté sur un aspect plus spécifique : les coups de pied arrêtés. Un secteur dans lequel il décèle un véritable travail effectué à l’entraînement.

« Il y a du travail et la volonté d’améliorer chaque partie de son équipe. Les coups de pied arrêtés en font partie. Cette année, il y a vraiment une grande volonté de Ian Cathro de travailler ces CPA. »

L'ancien adjoint de Galtier prend notamment l’exemple du déplacement à Metz. Une combinaison stéphanoise a retenu son attention avec les déplacements coordonnés de Thierno Ballo, Augustine Boakye et Emil Breum.

« On l’a vu face à Metz avec un travail intéressant où l’on voit Ballo, Boakye et Breum se déplacer. C’est une combinaison vraiment travaillée et précise. Ça permet à l’équipe d’être dangereuse. Ils auraient même dû ouvrir le score. »

Toutes les situations ne débouchent évidemment pas sur une occasion, mais Blachon relève une tendance de fond. Aron Csongvai a notamment déjà trouvé le chemin des filets sur corner cette saison.

« Il y a d’autres coups de pied arrêtés qui ont certainement été travaillés avec moins de réussite. Csongvai a marqué sur corner cette saison. On sent qu’il y a une volonté de cette équipe de devenir performante sur CPA. C’est hyper stratégique. »

Dans un championnat aussi disputé que la Ligue 2, ces phases arrêtées peuvent effectivement faire basculer des rencontres particulièrement serrées.

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Breum et Boakye séduisent Blachon

Le technicien s'est enfin penché sur plusieurs individualités. Emil Breum, arrivé cet été, a rapidement retenu son attention.

« Il a beaucoup de talent. Il sent le jeu. Il a rapidement fait du bien. Ses déplacements sont précieux. »

Mais c'est également Augustine Boakye qui impressionne l'ancien membre du staff stéphanois. Le Ghanéen a notamment montré sa qualité de frappe depuis le début de la saison.

« J’ai beaucoup aimé l’arrivée de Boakye. Il a vraiment une belle frappe. Face à Dijon et Montpellier, c’est énorme. Des buts de Ligue 1, voire européens. »

Une formule forte qui résume l’impression laissée par certaines réalisations du Stéphanois.

Alain Blachon n’occulte toutefois pas les points abandonnés par l’ASSE. Selon lui, les Verts auraient pu posséder un bilan encore plus convaincant.

« Aujourd’hui, il nous manque des points. Un point contre Dunkerque et une victoire à Metz. À 2-0, on peut penser que le match est plié. Mais dans l’ensemble, on sent l’équipe impliquée et costaude. »

Les résultats peuvent donc encore être améliorés. Mais dans le contenu, l’ancien adjoint de Christophe Galtier voit déjà de nombreux motifs de satisfaction.