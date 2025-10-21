Malgré des débuts corrects sur le plan comptable, l’ASSE traîne une vilaine habitude en ce début de saison : les cartons jaunes s'accumulent à un rythme inquiétant. Ebenezer Annan est le stéphanois le plus sanctionné. Point complet.

Si les Verts affichent un classement correct, leur discipline laisse clairement à désirer ces derniers temps. Après 10 journées de championnat, le nombre de cartons jaunes distribués grimpe dangereusement. Face au Mans, Irvin Cardona et Mahmoud Jaber ont ajouté deux nouveaux avertissements au compteur stéphanois, portant le total à 15 cartons jaunes.

Annan en danger

L'une des recrues du dernier mercato estival, Ebenezer Annan, a déjà écopé de trois avertissements. Avec le nouveau règlement de la Ligue 2 – suspension automatique après cinq cartons jaunes, sans notion de période – le latéral gauche pourrait très bientôt manquer un match. Une absence qui serait problématique, tant il s’est imposé comme un titulaire indiscutable. D'autant plus que les Verts manquent d'options dans le couloir gauche. Lassana Traoré est encore limité. Aucune autre option derrière lui si ce n'est le repositionnement de Maxime Bernauer.

Des chiffres qui ne mentent pas

L’ASSE n’est pas une équipe brutale, mais son engagement mal maîtrisé lui coûte cher. Les fautes « utiles » se transforment en avertissements trop fréquents.

Voici le bilan disciplinaire actualisé après la 10ᵉ journée :

Ebenezer Annan : 3 cartons jaunes

Mickaël Nadé : 2

Mahmoud Jaber : 2

João Ferreira : 2

Maxime Bernauer : 2

Florian Tardieu : 1

Augustine Boakye : 1

Zuriko Davitashvili : 1

Chico Lamba : 1

Irvin Cardona : 1

Lucas Stassin : 1

Igor Miladinovic : 1

Aïmen Moueffek : 1

Soit 13 joueurs déjà avertis… en 10 journées.

ASSE : Horneland va devoir être vigilant

Si l’entraîneur norvégien peut s'inquiéter de la dynamique de son équipe, il doit garder en tête cette tension palpable. Une série de suspensions pourrait rapidement déstabiliser l'équilibre de son onze déjà fragile. D’autant que certains postes – comme les latéraux – manquent de profondeur en cas d’absence prolongée.

L’alerte est donc lancée. La prochaine journée pourrait déjà priver l’ASSE d’un ou plusieurs éléments clés. Et dans une Ligue 2 très resserrée, la moindre faille se paie cash. L'ASSE n'a pas autant de marge qu'on ne pouvait le penser. On a pu le constater face au Mans ce samedi...

Source : Peuple-Vert.fr