À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Angers (3-3), Alexandre Dujeux (Angers) et Eirik Horneland (ASSE) se sont exprimés au micro de DAZN afin de partager leurs impressions suite à la victoire stéphanoise !

Alexandre Dujeux (Entraîneur d'Angers) : "C'est sûr que notre entame est parfaite, avec ces deux buts d'avance. On concède un but sur coup de pied arrêté, bien frappé et bien repris. Il y a une erreur de marquage de notre part, mais ça les remet dans le match. Et puis, cette balle de 3-1... Évidemment, si on marque à ce moment-là, ce n'est pas la même rencontre. Comme c'était un match ouvert entre deux équipes ayant besoin de points, avec un enjeu énorme, on se retrouve menés 3-2. On a le mérite de revenir, et je félicite les garçons de ne pas avoir abandonné.

C'est un match où, à un moment donné, on a manqué de maîtrise. Le but du 2-2 nous fait mal. On n’a pas assez posé le pied sur le ballon alors qu’on menait.

On commence bien, on se procure deux buts d'avance, mais ensuite, je trouve qu'on n'a pas assez exploité le ballon. On n'a pas été assez attentifs dans sa gestion pour imposer des temps de jeu supplémentaires et soulager notre défense. On a laissé un peu trop le ballon à Saint-Étienne, qui en a bien profité.

À la mi-temps, j'avais demandé d'entamer fort pour calmer les ardeurs stéphanoises et essayer de marquer ce troisième but. Ça a failli être le scénario parfait avec Jim, mais on ne l’a pas concrétisé. Ensuite, à mon goût, on s'est retrouvés trop bas. On n’a pas eu suffisamment de séquences pour respirer et éviter ces vagues stéphanoises. Au final, prendre un point reste une bonne chose, un point important au classement. Mais ce qui me dérange un peu, c’est le manque d’intention qu'on a eu à un moment donné alors qu’on était bien dans notre match."

Alexandre Dujeux (Angers) : "Si j’ai fait quelque chose de mal, ce n’était pas intentionnel de ma part"

"Je félicite les garçons d'avoir insisté jusqu’au bout pour revenir, car on n’était pas bien à un moment, avec ce public merveilleux qui poussait énormément. À 3-2, on avait l’impression d’avoir raté le coche dans un match très ouvert, mais aller chercher ce point est très important. Face à un adversaire direct, ce sont des matchs à six points, et là, on en prend un. Saint-Étienne aussi, donc comptablement, c’est une bonne opération pour nous.

C'est une erreur de ma part : j’ai donné la balle à Petrot alors que c’était coup-franc. Je m’en excuse, ce n’est pas dans mes habitudes. On en a reparlé après, donc pas de souci. Avec la tension du match, je peux comprendre sa réaction. Si j’ai fait quelque chose de mal, ce n’était pas intentionnel de ma part.

Il y a énormément de tension sur ces moments-là. Ça retombe vite, mais sur l’instant, au cœur du match, c’est compréhensible. Il venait de prendre le troisième but, donc je comprends tout à fait sa réaction."

Eirik Horneland (ASSE) : "Une bonne chose d’avoir réagi, mais on doit aussi analyser les buts concédés !"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "C’est difficile… Le match, avec ces deux buts concédés très tôt, était mal engagé. Mais on a réussi à revenir, on y a cru, on l’a fait, on a marqué trois buts. C’est une bonne attitude, mais c’est très dur d’encaisser ce dernier but. Le plus difficile, c’était de revenir après le 0-2.

Il faut analyser notre attitude lors de notre remontée. C’est une bonne chose d’avoir réagi, mais on doit aussi analyser les buts concédés. À ce niveau, en Ligue 1, on ne peut pas continuer comme ça. Ce ne sont pas de grosses erreurs, mais ce sont des situations où il faut mieux défendre. On était en position de contrôle, on avait un certain équilibre, et on doit mieux gérer ces situations. C’est un manque de confiance. On doit jouer avec assurance, on doit jouer de la bonne manière. On est un peu nerveux, et c’est pour ça qu’on concède ce genre de situations."

Horneland (ASSE) : "J’ai senti qu’on pouvait y croire"

"J’ai senti qu’on pouvait y croire. Je leur ai dit d’y croire, parce qu’on a bien terminé la première période grâce à nos joueurs offensifs. En fin de première mi-temps, on a senti qu’on pouvait agir de cette manière. En seconde période, on savait qu’ils étaient tendus parce qu’on était revenus dans le match. Il y avait quelque chose à gagner, quelque chose à perdre. J’ai senti que les joueurs sont bien revenus pour marquer ces trois buts, et il faut continuer dans ce sens.

On voit ce que Zuriko peut faire sur le terrain. Je pense que c’est peut-être difficile à comprendre, et moi aussi, je veux comprendre.

Il faut enlever un peu de pression à certains joueurs. Il a pris beaucoup de pression ces dernières semaines après une longue saison. Il porte l’équipe offensivement, mais j’ai senti qu’il était un peu surchargé émotionnellement. C’est pour ça que j’ai voulu lui donner un début de match sur le banc, pour lui permettre d’avoir une énergie nouvelle et des jambes fraîches en seconde période."