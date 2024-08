L’ASSE a connu quelques pépins durant la préparation. Plusieurs joueurs étaient même déjà blessés durant la trêve hivernale. Olivier Dall’Oglio récupère petit à petit son effectif. 2 joueurs ont repris l’entraînement collectif cette semaine.



Des blessures à l’ASSE durant la préparation

Après plus d’un mois de vacances, les joueurs de l’ASSE ont retrouvé l’Étrat début juillet. Certains n’ont pas pu débuter la préparation pour cause de blessure. C’était le cas de Florian Tardieu et Léo Pétrot opérés après le barrage retour. Le premier cité a pu effectuer son retour début août et être titulaire à Monaco, samedi dernier.

Plusieurs joueurs ont également été touchés durant la pré-saison. Mahmoud Bentayg, Aïmen Moueffek, Ibrahima Wadji, Anthony Briançon et Dennis Appiah ont manqué le début de saison à cause d’une blessure. Certains d’entre eux se sont blessés dès le début de la préparation, comme Moueffek, Wadji et Bentayg. Les 2 autres ont déclaré forfait lors de la semaine de la reprise du championnat.

Moueffek et Wadji s’entraînent collectivement

Si Olivier Dall’Oglio pourra récupérer Yvann Maçon samedi face au Havre, il a vu 2 autres joueurs reprendre l’entraînement collectif. Le latéral Guadeloupéen est de retour de suspension et postule pour une place dans le groupe ce week-end. L’entraîneur stéphanois a également vu Aïmen Moueffek et Ibrahima Wadji revenir dans le groupe professionnel. Le milieu marocain était touché au quadriceps et annoncé forfait jusqu’à mi-septembre. Si le club ne prendra pas de risque concernant son milieu de terrain, il pourrait revenir dans le groupe avant la réception de Lille. Concernant l’attaquant sénégalais, le club ne prendra pas de risque non plus après la saison galère qu’il a vécu lors du précédent exercice. Olivier Dall’Oglio voit donc son effectif s’étoffer avant la réception du HAC samedi bien que la présence des 2 joueurs ne soit pas certaine.

Wait and See.