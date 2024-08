Plusieurs anciens de l’ASSE se sont distingués ce week-end. Parmi eux, Max Gradel, Mahdi Camara, Wesley Fofana ou encore Henri Saivet. Voici en images les prouesses de chacun de ces ex-stéphanois.

Max Gradel, ancien de l’ASSE, s’offre un nouveau challenge !

L’aventure turque de Gradel continue, mais cette fois en seconde division, du côté de Sakaryaspor. Ce club ambitieux continue sa remontée après avoir touché le fond des championnats locaux. Pour cette deuxième journée de championnat, Gradel et ses coéquipiers affrontaient Manisa. Un match marqué par l’empreinte de Gradel, passeur et buteur sur pénalty. C’est grâce à lui que son club a ouvert le score avant de voir l’équipe adverse marquer par deux fois. Il faudra attendre la 90+1 pour que Gradel égalise et offre ainsi le 2-2 en toute fin de match.

Mahdi Camara (ancien capitaine de l’ASSE) et Brest débutent mal le championnat

Pour la reprise de la Ligue 1 ce week-end, le Brest de Camara rencontre l’OM de De Zerbi. Ce match s’est assez mal passé pour l’équipe qualifiée en Ligue de Champions. Le score est lourd, 5-1 la cause à une réussite olympienne assez insolente. L’ancien stéphanois est le buteur brestois de la rencontre. À la réception d’un centre à l’entrée de la surface, il va envoyer une reprise de volée incroyable pour tromper Rulli. Début assez compliqué pour le Stade Brestois face à un adversaire sérieux.

Denis Bouanga et les français de LAFC avancent en coupe

LAFC continue son parcours en Leagues Cup et se retrouve en demi-finale. Opposés à Seattle, les joueurs de Los Angeles vont leur infliger un score net et sans bavures. Le score va rapidement être en faveur des coéquipiers de Bouanga qui mènent 2-0 en première mi-temps. Le joueur gabonais va alourdir le score sur une nouvelle ouverture de Hugo Lloris (pas la première cette saison). Parti en profondeur, il va réussir son face-à-face pour valider la victoire de LAFC.

Henri Saivet commence bien son aventure clermontoise !

Pour son premier match à Clermont, Henri Saivet affrontait Pau FC, son ancien club. Hasard du calendrier ou pas, il va marquer un but et faire une passe décisive. L’ouverture du score clermontoise intervient après une super action collective. Saivet va faire la passe décisive avec un double une-deux magnifique. Saivet va ensuite marquer suite à un pressing bien organisé. Malgré cette performance du milieu offensif, le résultat n’est pas au rendez-vous. 2 partout au final avec un match très animé.

Wesley Fofana de retour de blessure !

Wesley Fofana fait enfin son retour avec Chelsea après une saison très compliquée (marquée par une rupture du ligament croisé). Son retour n’est pas le plus simple, car Chelsea retrouve le champion en titre, Manchester City. Qui dit City, dit Haaland et donc un gros duel pour les défenseurs. Fofana n’a pas du tout été ridicule dans son duel et a réussi à tenir tête physiquement au géant norvégien. Mais le club mancunien n’est pas champion en titre pour rien et leur maîtrise a complètement rendu les Blues inoffensifs. La performance de l’ancien de l’ASSE est donc satisfaisante pour un retour malgré une défaite 2-0 sans réelle opposition.

Youssouf 2 buts en 2 matchs !

Buteur contre Benfica lors de la première journée, Zaydou Youssouf a été à nouveau buteur ! Cette fois-ci, son équipe s’est imposée 2-0 et il a inscrit le second but de son équipe. Avec deux victoires en autant de rencontres, c’est un début idéal pour l’ancien stéphanois et son club de Famalicao.

Le chef-d’œuvre d’Honorat !

Les allemands commençaient la saison avec un premier tour de coupe. Monchenglabach, le club de l’ancien stéphanois Franck Honorat, s’est qualifié dans la douleur (3-1) face à FC Erzgebirge Aue (club de troisième division allemande). Malgré cela, l’ancien brestois s’est offert un chef-d’œuvre, un but acrobatique qui va assurément lancer sa saison avec brio !

FRANCK HONORAT DRAWS LEVEL WITH A BICYCLE KICK GOLAZO!!!

