Pour ce retour de la compétition de club, l’ASSE défie Rodez ce samedi soir. Les Verts veulent renouer avec le succès ce week-end. Ian Cathro était en conférence de presse avant de recevoir les Ruthénois. Extraits.

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Oui, c’est une situation assez étrange (une trêve si longue). Mais maintenant, nous sommes ici. Hier, nous nous sommes entraînés tard dans la journée pour permettre à tout le monde d’être ensemble. Donc, évidemment, certains gars étaient très fatigués. Mais nous avons pu nous réunir et être ensemble.

Aujourd’hui, nous avons aussi programmé l’entraînement un peu plus tard pour permettre à certains des gars d’avoir un peu de repos et d’avoir du temps ensemble aujourd’hui. On a eu une très bonne session d’entraînement aujourd’hui, la première avec tout le monde.”

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L’ASSE construit un groupe

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Je pense qu’on est en train de construire un bon groupe de footballeurs, un bon groupe de gens qui apprécient ce que nous faisons. Je me suis senti vraiment heureux de les voir tous ensemble.

Je pense qu’ils apprécient ce qu’ils font et qu’ils sont très concentrés sur le fait de travailler ensemble pour. Nous sommes heureux que tout le monde soit de retour. »

Paalberg et Dhaoui se rapprochent

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Probablement, en ce qui concerne l’équipe réserve, il y a peut-être une situation où nous cherchons que Marten ait quelques minutes. Marten-Chris Paalberg est en bonne santé, mais nous savons qu’il a eu sa première exposition de 45 minutes depuis longtemps.

C’est un jeune joueur, on va y aller doucement pour essayer de le soutenir. On est très curieux de voir comment il peut développer et grandir avec nous. Les décisions ne sont pas encore prises, il nous reste une séance demain pour en décider…

Elies Dhaoui fait partie de ces joueurs qui se sont entraînés avec le groupe professionnel pendant les semaines internationales. Il s’était d’ailleurs entraîné avec nous plus tôt aussi dans la saison. C’est un joueur qui fait déjà preuve d’une expérience de la compétition qu’il a acquise dans le championnat tunisien où il jouait avant. Il a fait bonne impression sur les premières fois où on l’a sollicité.

Je vois de bonnes qualités. Pour lui, c’est un jeune joueur. Il fait partie de ces jeunes joueurs qu’on a à la disposition au centre de formation, à qui on a la possibilité de donner du temps de jeu ou du temps avec le groupe professionnel. Il le mérite et je suis très content qu’on ait eu la possibilité de lui donner cette opportunité.”