La longue trêve internationale touche à sa fin et l’ASSE prépare enfin son retour en championnat. Avant la réception de Rodez samedi, Ian Cathro a plusieurs raisons de se réjouir du côté de son effectif.

Trois semaines après le déplacement à Metz, les Verts vont retrouver Geoffroy-Guichard. La réception de Rodez, samedi 10 octobre à 20 heures, doit leur permettre de repartir après la défaite à Dunkerque (2-1) et le nul concédé en Lorraine (2-2). Deux rencontres durant lesquelles Saint-Étienne a perdu une partie de l’avance acquise grâce à ses cinq premières victoires.

Cette coupure a dispersé une bonne partie du vestiaire. Douze internationaux manquaient ainsi à l’appel pour le match amical contre Sion. Entre les rencontres en sélection, les déplacements et les joueurs à remettre sur pied à L’Étrat, Cathro a travaillé avec un groupe réduit. À quelques jours de la reprise, le bilan physique est toutefois encourageant : aucune nouvelle blessure n’a été signalée chez les Stéphanois partis avec leur sélection.

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Le Cardinal revient, Lamba a retrouvé du rythme : Cathro a l’embarras du choix

La bonne nouvelle concerne aussi ceux qui sont restés dans le Forez. Julien Le Cardinal a repris l’entraînement lundi. Touché à Metz le 19 septembre, le capitaine avait quitté ses partenaires en fin de match. Sa grosse béquille l’a ensuite privé de l’amical contre Sion.

La trêve lui a laissé le temps de se soigner sans manquer une journée de championnat. Son retour intervient suffisamment tôt pour préparer Rodez, même si sa présence dans le onze reste à décider. Depuis le début de saison, Cathro s’est appuyé sur lui aux côtés de Sohaib Naïr. Retrouver son capitaine avant la reprise était donc l’une des principales attentes de cette semaine.

Chico Lamba a, lui, pu jouer. Vendredi, le Portugais a disputé les 90 minutes contre Sion, son premier match complet depuis janvier. Après ses blessures et un début de saison passé derrière la charnière titulaire, il avait besoin de cette rencontre. Quelques minutes à Metz ne pouvaient pas remplacer une opposition entière.

Cathro dispose désormais d’un défenseur qui vient de tenir un match complet et d’un capitaine de retour sur les terrains. La situation est plus favorable qu’avant l’amical, lorsque Le Cardinal était encore absent.

Paalberg a enfin pu jouer, les remplaçants aussi

Devant, Marten-Chris Paalberg a également profité de la coupure. L’Estonien a joué la première période contre Sion, avant de laisser sa place à David Bondoma. Ces 45 minutes ont enfin permis de le voir avec l’équipe première après les blessures qui ont retardé ses débuts.

Le succès contre les Suisses (5-1) a aussi donné du temps de jeu à plusieurs joueurs moins sollicités en championnat. Jakob Breum et Thierno Ballo ont inscrit un doublé chacun, tandis que João Ferreira a marqué le troisième but stéphanois. Les jeunes ont eu leur place dans cette équipe remaniée, sans empêcher les Verts de gagner largement.

L’effectif n’est pas encore au complet pour autant. Mahmoud Jaber poursuit sa reprise et reste attendu plus tard. Paul Eymard avait également manqué l’amical après un coup reçu à l’entraînement. Tous les problèmes physiques n’ont donc pas été réglés durant cette trêve.

Mais entre les internationaux qui reviennent indemnes, le retour de Le Cardinal et les minutes prises par Lamba comme Paalberg, Cathro retrouve du choix. Il lui reste désormais à préparer son groupe pour samedi, avec des joueurs qui n’ont pas tous eu la même charge de travail pendant ces trois semaines.