L’ASSE change de modèle. Le club stéphanois se montre désormais particulièrement actif sur le marché de la post-formation. Une stratégie qui pourrait permettre aux Verts de dénicher plus rapidement des joueurs à potentiel, mais qui pose aussi une vraie question : quelle place reste-t-il pour les talents formés à L’Étrat ?

Pendant des années, l’AS Saint-Étienne a bâti une partie de son modèle économique sur son centre de formation. Saliba, Fofana, Gourna, Amougou ou encore N’Guessan ont permis au club de réaliser des ventes importantes. Aujourd’hui, la stratégie semble évoluer. L’ASSE mise davantage sur des joueurs déjà formés ailleurs pour compléter ses effectifs. Un choix qui interpelle forcément alors que plusieurs jeunes du centre arrivent à un moment charnière de leur parcours.

ASSE : 13 recrues en post-formation en 18 mois

Le changement de cap est particulièrement visible sur le marché des jeunes joueurs. Cet été, l’ASSE a enregistré pas moins de sept recrues en post-formation : Lucas Reynaud, Lamine Sonko, Jordan Emini André, Jediael Mbambi, Etienne Mendy, Gueye Mourtada et Elyes Dhaoui.

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Un chiffre qui s’ajoute aux six joueurs recrutés dans ce secteur lors de la saison précédente : Modibo Sissoko, Adam Baalal, Lassana Traoré, Marten Paalberg, Strahinja Stojkovic et Oussama Benkou.

Au total, 13 joueurs ont donc rejoint l’ASSE après avoir effectué une partie de leur formation ailleurs, en France ou à l’étranger.

Le club semble même vouloir pousser cette logique encore plus loin. David Bondoma a ainsi eu du temps de jeu lors du match face à Sion. Le joueur doit, selon les informations dont nous disposons, être signé par l’ASSE à ses 18 ans. C’est en tout cas la volonté du club. Une situation qui rappelle aussi l’épisode David Mimbang, que le club voudra certainement éviter de revivre.

Cette politique représente évidemment un investissement. Certains joueurs ont coûté plusieurs centaines de milliers d’euros, à l’image de Lassana Traoré, Adam Baalal, Modibo Sissoko ou Etienne Mendy. Pour Strahinja Stojkovic ou Marten Paalberg, les montants peuvent même être supérieurs.

Le problème est qu’à l’instant T, cette stratégie ne produit pas encore les effets espérés chez les professionnels.

Formation ASSE : quelle place pour les jeunes de L’Étrat ?

Les chiffres sont parlants. Trois recrues issues de la post-formation ont, jusqu’ici, connu la Ligue 2 : Lassana Traoré avec six minutes, Strahinja Stojkovic avec 22 minutes et Adam Baalal avec 30 minutes. 58 minutes de jeu au total pour ces trois joueurs.

Le constat ne signifie évidemment pas que les recrues de post-formation sont des échecs. Leur intégration peut prendre du temps. Mais il pose une question légitime sur la pertinence du modèle lorsque l’on mesure les investissements consentis.

D’autant que, dans le même temps, l’ASSE dispose toujours de jeunes issus de son académie capables de pointer le bout de leur nez chez les professionnels. Nadir El Jamali, Luan Gadegbeku, Paul Eymard, Nathan Kasia ou encore Axel Dodote, désormais en prêt à Pau, illustrent cette capacité du club à faire émerger des joueurs formés dans le Forez.

La problématique devient encore plus sensible avec la génération 2009.

Plusieurs joueurs ont déjà connu la réserve en National 3 à seulement 16 ans. C’est le cas de Mylan Toty, Tidiane Vibert, Nils Rised et Aboubacar Traore. Théo Jolivet a également récemment donné des motifs d’espoir avec son match contre le FC Rousset.

Autour de cette génération, les signaux sont intéressants. Plusieurs jeunes représentent actuellement l’ASSE avec leurs sélections nationales. Mylan Toty et Nathan Kasia sont avec les U18 français. Chez les plus jeunes, Fousséni Kaloga et Naoufan Mnemoi évoluent avec les U17 français. Ben Kissoum représente pour sa part l’Algérie chez les U17.

Le sujet devient donc urgent. Nathan Kasia est le seul de ces jeunes à disposer actuellement d’un contrat professionnel, alors que plusieurs contrats de la génération 2009 arrivent à échéance en juin prochain.

Le club doit désormais sécuriser ses meilleurs talents

C’est là que le nouveau modèle stéphanois peut devenir un véritable sujet stratégique. Les entourages de plusieurs jeunes commencent à s’interroger sur les perspectives offertes par le club. Avec l’arrivée massive de joueurs en post-formation, la concurrence pour accéder au groupe professionnel devient forcément plus importante.

Et les autres clubs l’ont bien compris.

Certains seraient déjà attentifs à la situation des jeunes Stéphanois. Avec des agents influents autour de certains dossiers, la possibilité de voir des talents quitter l’ASSE sans signer professionnel existe bel et bien. Pour les clubs intéressés, l’opération pourrait être particulièrement intéressante : récupérer un jeune formé à L’Étrat en ne versant que les indemnités de formation.

Pour l’ASSE, ce serait évidemment une mauvaise opération. Le club possède pourtant une génération qui continue d’alimenter les sélections nationales et qui affiche plusieurs profils capables de franchir les étapes. Il faudra donc trouver le bon équilibre entre recrutement extérieur et promotion interne.

Car le modèle historique des Verts a déjà démontré son efficacité. Les ventes de Saliba (30 M€), Fofana (40 M€), Gourna (15 M€), Amougou (15 M€) et N’Guessan (6 M€), ont contribué à faire vivre économiquement le club.

Changer de stratégie n’est pas forcément une erreur. La post-formation peut permettre de récupérer des joueurs plus mûrs et de multiplier les opportunités sur un marché où l’ASSE dispose de nombreux atouts.

Mais le risque est clair : à force de recruter des jeunes déjà formés ailleurs, les Verts pourraient réduire les perspectives offertes à leurs propres pensionnaires de L’Étrat.

L’enjeu des prochains mois sera donc double : réussir à faire émerger les recrues de post-formation et verrouiller les meilleurs talents issus de l’académie.

Le chantier est immense. Mais contrairement à de nombreux clubs français, l’ASSE dispose encore d’un centre de formation capable de produire des talents et d’un potentiel économique permettant de voir grand. Reste désormais à trouver le juste équilibre entre les deux modèles.