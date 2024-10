L'ASSE rencontrait cet après-midi le SCO d'Angers au stade Raymon Kopa. Les acteurs de la rencontre se sont exprimés au micro de DAZN à l'issue d'une rencontre perdue par l'ASSE sur un score lourd : 4 buts à 2.

Jean-Eudes Aholou (Joueur d'Angers) : "Oui, c’est vrai que ça fait du bien. On attendait vraiment cette première victoire. Aujourd'hui, c'était un match difficile, on a dû se battre, mais on est allé chercher cette victoire devant notre public. C'est un début, et on est très contents. On va savourer ce moment, puis se reposer rapidement pour préparer le déplacement à Monaco la semaine prochaine. Ce qui nous a permis de gagner ? Eh bien, on a analysé ce qu’on avait bien fait contre Strasbourg et Marseille. C'était dans la continuité, et on savait que si on gardait cet état d'esprit, on serait récompensés. C'est le cas ce soir, et je suis content pour toute l'équipe.

C’est une belle première victoire, obtenue dans la difficulté. On va bien la savourer, se reposer, et ensuite préparer tranquillement le match contre Monaco la semaine prochaine."

"C’est une victoire qu’on attendait depuis un moment"

Jim Allevinah (Joueur d'Angers) : "Ouais, ça fait vraiment du bien, c’est une victoire qu’on attendait depuis un moment. On est de mieux en mieux ces derniers matchs, et aujourd’hui, je pense que c’est mérité au vu du travail et de l’engagement qu’on a fournis. On a élevé notre niveau de jeu, on s’est créé plus d’occasions que dans les matchs précédents. Défensivement, on a aussi été solides, même s’il y a des erreurs sur lesquelles on va travailler. Aujourd'hui, la victoire est méritée. Marquer rapidement, ça enlève un poids pour les attaquants, et comme je l’ai dit, on essaie de se libérer de plus en plus offensivement. Aujourd’hui, on a montré qu’on pouvait marquer beaucoup plus.

On aborde chaque match pour obtenir des résultats, que ce soit contre Monaco ou Paris Saint-Germain. On sait que ce seront des matchs très compliqués, ce sont les meilleures équipes de Ligue 1 aujourd’hui, mais on a notre rôle à jouer, et on va le jouer à fond. Ça reflète ce que je disais : c’est un vrai groupe, même les remplaçants, quand ils entrent, apportent leur contribution. Personne ne râle, et ça se voit."

"Notre situation est un peu compliquée en ce moment"

Zuriko Davitashvili (Joueur de l'ASSE) : "On a tout donné pour gagner ce match, mais c’est le football. Le prochain match ? On va faire mieux. Inquiet pour l’avenir ? Non. On doit jouer avec plus de confiance, c’est important, même si je ne sais pas trop quoi vous dire à ce sujet. Être élu joueur du match ? L’important, c’est l’équipe et la victoire. C'est un prix individuel, mais ce qui compte pour moi, c’est le collectif. Notre situation est un peu compliquée en ce moment, mais j’espère que ça ira mieux et qu’on prendra des points lors du prochain match. On aura des opportunités. On en a déjà eu beaucoup et on a marqué, mais ce n’est pas encore suffisant."

Dennis Appiah (Joueur de l'ASSE) : "Ouais, il y a beaucoup de déception, de colère et de frustration, parce que ce qu’on fait n’est pas facile. On se retrouve menés dès le début du match, mais on a le courage et la force mentale pour revenir à 1-1, puis à 2-2 à l’extérieur. On tient bien à ce moment-là, mais malheureusement, dès qu’on commence à être dans le match, on se sabote en laissant des opportunités à l’adversaire de nous mettre en difficulté, et c’est ce qui se passe. Ils ne ratent pas leurs occasions, et nous, on finit par perdre à cause de ça."

"Chacun doit être irréprochable à son poste pour que l’équipe progresse"

Encaisser ce premier but dès le début du match, alors qu’on savait qu’ils allaient attaquer fort, ce n’est pas possible. Ensuite, sur coups de pied arrêtés, on sait que c’est super important dans l’élite. Perdre un duel, deux duels, trois duels, c’est trop. Malgré tout, comme je le disais, on est revenus, mais ensuite on fait des cadeaux, on relâche nos efforts, etc. À ce rythme-là, ça va être compliqué. Pourtant, on est capables de belles choses, de reprendre le ballon, de le garder, de créer du danger. Je pense que c’est le match où on s’est procuré le plus d’occasions. Mais malgré ça, si on encaisse autant de buts, ça ne va pas le faire.

Zuriko Davitashvili ? Oui, il fait déjà beaucoup, mais il ne peut pas tout faire. Il se démène devant, propose beaucoup, crée des décalages, marque, nous aide à marquer. Mais maintenant, on doit tous se hisser à son niveau, voire au-dessus. Chacun doit être irréprochable à son poste pour que l’équipe progresse. Et comme je le dis, il faut qu’on arrête d’encaisser des buts pour pouvoir continuer à avancer."