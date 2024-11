Ce week-end des 9 et 10 novembre, l’équipe B de foot-fauteuil de l'ASSE Cœur Vert AESIO Mutuelle, évoluant désormais en Seconde Division, commençait son championnat. Quoi de mieux qu'une journée à domicile pour bien débuter ? Sur ces deux jours, les Stéphanois avaient quatre matchs au programme !

Les rencontres se sont déroulées à la salle Gabriel-Rouchon, où les Stéphanois ont donné rendez-vous à leurs supporters pour les quatre confrontations.

Samedi 9 novembre :

10h : ASSE - Vandœuvre

13h30 : Vandœuvre - ASSE

15h30 : ASSE - Bordeaux

Dimanche 10 novembre :

9h30 : ASSE - Montpellier

Plusieurs matchs ont été disputés durant le week-end, avec un total de huit rencontres, seul Brest n’ayant pas été affronté par l’ASSE.

Champions de Troisième Division la saison passée, l'équipe ASSE Cœur Vert 2 voulait évidemment très bien débuter son championnat sur ses terres.

Récapitulatif du week-end de l'ASSE

En ouverture du week-end, l'ASSE affrontait Vandœuvre. Une première rencontre pour poser les bases, avec un coup d'envoi donné par trois joueurs de l'effectif professionnel de Ligue 1 : Mathieu Cafaro, Thomas Monconduit et Anthony Briançon.

Thomas Monconduit, Mathieu Cafaro et Anthony Briançon ont donné le coup d’envoi du premier match de la saison en Division 2 pour notre équipe B ASSE Cœur-Vert AÉSIO Mutuelle ! 🤝💚 pic.twitter.com/e4lMgd51Eh — ASSE Cœur-Vert 💚 (@ASSECoeurVert) November 9, 2024

Les Verts ont fait preuve de solidité et d'efficacité, remportant la victoire 3-0, avec un doublé signé Alexandre Mosa. L’équipe a de nouveau affronté Vandœuvre en début d’après-midi, et les Stéphanois ont encore triomphé. Ils ont ensuite signé une troisième victoire en s’imposant face à Bordeaux ! La journée de samedi a donc été une réussite totale pour les Verts avec un carton plein.

Victoire des Verts pour leur premier match de la saison en Division 2 face à Vandœuvre ! Un score de 3-0 avec un doublé d’Alexandre Mosa 💪 pic.twitter.com/gkAeSyE5dz — ASSE Cœur-Vert 💚 (@ASSECoeurVert) November 9, 2024

Le lendemain, il ne restait plus qu'une rencontre, cette fois contre Montpellier. L'ASSE a ouvert le score, mais peu avant la mi-temps, Montpellier a égalisé, portant le score à 1-1. Dès l’entame de la seconde période, Montpellier a inscrit un deuxième but dans la confusion, et a ensuite creusé l’écart (3-1). Les Stéphanois ont connu un second acte difficile, encaissant un quatrième but, portant le score final à 4-1.

La réaction du coach stéphanois

« C’est un week-end satisfaisant car on ramène 9 points sur 12, un bon résultat pour une première journée. La défaite contre Montpellier est aussi une leçon d’apprentissage pour notre équipe. Montpellier est une équipe de niveau D1, et nous avons su être à la hauteur en première mi-temps. Cependant, en seconde période, nous avons ressenti un relâchement physique et mental. Cela montre que nous avons encore du travail devant nous, notamment pour maintenir le rythme et l’intensité sur l’ensemble du match. Mais je suis très optimiste pour la suite, et je pense que, si l’on continue de progresser ainsi, on pourra viser le haut du tableau. »

Les prochaines rencontres

Il faudra désormais patienter pour revoir l'ASSE B en championnat. Le 18 janvier 2025, les Verts se rendront à Brest pour une double confrontation face aux Bretons, un match contre Châtenay-Malabry 2, et un autre face à Villeneuve d'Ascq 2. Cependant, vous pourrez bientôt retrouver l’équipe A de foot-fauteuil, qui évolue en Division 1. Le 23 novembre, ils débuteront à Lyon avec des matchs contre Châtenay-Malabry (x2), Lyon, et Douai.