La trêve internationale a débuté cette semaine. L'ASSE a pris 3 points sur 6 possibles en novembre et compte encore 2 matchs à disputer ce mois-ci. Ensuite, les Verts affronteront Marseille pour lancer le mois de décembre avant de se rendre à Toulouse, dont la rencontre vient d'être programmée.

Un bilan positif au Stadium pour l'ASSE

La dernière confrontation entre les Verts et Toulouse remonte à 2019 dans le Chaudron. Le match retour n'a pas pu se jouer au Stadium en raison de la crise sanitaire, et le TFC était alors descendu en Ligue 2, avant de retrouver l'ASSE en Ligue 1 cette saison. La dernière fois que les Verts se sont rendus à Toulouse date de 2018, où les hommes de Jean-Louis Gasset s'étaient imposés 3-2. Cette rencontre a marqué la première titularisation de William Saliba, alors âgé de 17 ans, qui faisait ses débuts en professionnel. Ce match avait été riche en buts, contrairement à la saison précédente, où l'ASSE avait été dominée par le TFC avec un score final de 0-0.

Lors de la saison 2016-2017, l'ASSE avait obtenu sa plus large victoire face à Toulouse en s'imposant 3-0, malgré l'absence de Stéphane Ruffier. Un doublé de Nolan Roux sur penalty et un but de Kevin Monnet-Paquet avaient assuré la victoire des Verts. La dernière victoire de Toulouse face à Sainté remonte à août 2015, lors de la première journée de Ligue 1. Loïc Perrin avait ouvert le score avant que Ben Yedder et Braithwaite ne renversent la rencontre. La fin du match a été marquée par un carton rouge pour Pesic, coupable d'un tacle en retard sur Perrin. L'action s'était déroulée juste devant Christophe Galtier, qui, furieux, était entré sur le terrain pour s'en prendre au joueur adverse. Après avoir mimé un geste de gifle, l'entraîneur stéphanois avait lui aussi été expulsé.

Le déplacement à Toulouse est programmé

Saint-Étienne se rendra à Toulouse pour la 15ème journée de Ligue 1. Le match entre le TFC et l'ASSE aura lieu le vendredi 13 décembre à 20h45 et sera diffusé sur DAZN.

Programmation complète de la 15ème journée de Ligue 1

Vendredi 13 décembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Toulouse FC – AS Saint-Étienne

Samedi 14 décembre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Olympique de Marseille – LOSC Lille

Samedi 14 décembre 2024 à 19h00 sur DAZN

AJ Auxerre – RC Lens

Samedi 14 décembre 2024 à 21h00 sur DAZN

Stade de Reims – AS Monaco

Dimanche 15 décembre 2024 à 15h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – OGC Nice

Dimanche 15 décembre 2024 à 17h00 sur DAZN

Stade Rennais FC – Angers SCO

Stade Brestois 29 – FC Nantes

Havre AC – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 15 décembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais