L'ASSE affronte Lens ce samedi à 19h sur les antennes de DAZN. Après avoir pris 4/6 lors des deux dernières rencontres (Nantes 2-2, Auxerre 3-1), les coéquipiers de Gautier Larsonneur comptent bien poursuivre avec cette invincibilité. Pour cela, voici la composition choisie par l'entraîneur Olivier Dall'Oglio pour cette rencontre.

Après une semaine de trêve internationale marquée par le départ de plusieurs joueurs en sélection, l'ASSE et la ligue 1 reprennent leurs droits. C'est une seconde rencontre à Geoffroy Guichard consécutive pour les coéquipiers de Pierre Ekwah. Alors qu'ils sont sur deux victoires consécutives dans leur stade, la venue des Lensois permettra-t-elle de faire la passe de 3 ?

Les absences

L'ASSE va une nouvelle fois devoir composer avec plusieurs absences. Tout d'abord, Pierre Cornud et Yvann Maçon sont toujours indisponibles. Les deux latéraux se soignent pour faire leur retour d'ici à quelques semaines. Tout comme Thomas Monconduit. Le milieu de terrain est apparu dans l'inside de la semaine dernière en félicitant le groupe de sa belle victoire contre Auxerre. Pour lui, la rééducation sera plus longue et son retour n'est pas espéré avant le mois de décembre.

Aussi, l'attaquant Ibrahima Wadji est actuellement à Clairefontaine pour soigner ses problèmes musculaires. En grande difficulté pour enchaîner les rencontres depuis le début de saison dernière, l'attaquant sénégalais se montre résilient et espère retrouver les terrains au plus vite. Celui qui a inscrit le but de la montée la saison dernière espère au moins marquer de son empreinte l'élite du football français en se montrant décisif.

Enfin, le capitaine de la saison dernière, Anthony Briançon est une nouvelle fois indisponible. Le défenseur central s'est fait opérer du genou et est en convalescence. Il ne sera pas disponible pour cette rencontre face à Lens, tout comme Ben Old, forfait de dernière minute.

Le coach de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio a également fait plusieurs choix au sein du groupe. En effet, Ayman Aiki et Antoine Gauthier n'ont pas été retenus par le staff.

Le XI de départ de l'ASSE