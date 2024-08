Si l’ASSE doit recruter pour bâtir une équipe de niveau Ligue 1, elle doit aussi dégraisser pour alléger sa masse salariale. Le progrès nous apprend aujourd’hui le départ d’Etienne Green vers l’Angletterre.

Etienne Green, le destin vert

L’histoire entre Etienne Green et Saint-Etienne a commencé dès sa naissance. Né à Colchester, d’un père anglais et d’une mère française, cette dernière à choisi le prénom Etienne en référence à la préfecture de la Loire. Arrivé au centre de formation de l’ASSE à 9 ans, après 3 ans à Veauche. Il passe plus de 10 ans dans les catégories de jeunes dans l’optique de devenir professionnel. En 2021, il est appelé par Claude Puel à Nimes, en remplacement de Jessy Moulin et Stefan Bajic tous 2 blessés.

Dans un match de la peur entre 2 concurrents directs pour le maintien, le portier stéphanois s’était montré en évidence en réalisant un clean sheet. Pour conclure sa première de la meilleure des manières, il stoppera un penalty. Cette performance, lui permettra de conserver une place de titulaire jusqu’au milieu de la saison suivante. Il sera ensuite relégué sur le banc par Paul Bernardoni. 6 mois après le club est relégué et Etienne Green retrouve une place de titulaire. Il ne réussira pas à saisir sa chance et à réitérer de bonnes prestations. Ce qui amènera l’arrivée de Gautier Larsonneur en Janvier 2023.

Direction l’Angleterre

Etienne Green n’a aujourd’hui plus d’espoir de temps de jeu à l’ASSE. Le club qui cherche un concurrent à Larsonneur. Le Progrès nous apprend le départ du natif de Colchester pour Burnley. L’ASSE va laisser partir libre son gardien et inclure un pourcentage en prévision d’une future revente de la part du club anglais. Etienne Green va retrouver son pays natal après y avoir disputé quelques matchs avec les jeunes sélections Anglaises. Le joueur formé à l’ASSE avait choisi de représenter l’Angleterre plûtot que la France en sélection.