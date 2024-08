Ce n’est plus un secret, Saint-Étienne doit se renforcer. Maintien acquis, les hommes d’Olivier Dall’Oglio doivent désormais tout faire pour se maintenir dans l’élite. Les Stéphanois retrouvent le rythme petit à petit. Mais la débâcle 5-3 face à Grenoble et la défaite à Getafe démontrent que des renforts sont nécessaires durant le mercato. En effet, un attaquant, un latéral gauche ainsi qu’un milieu étaient espérés rapidement. Un dossier s’est débloqué ces dernières heures.

Un milieu serbe dans le Forez au mercato ?

Le board stéphanois sonde désormais à l’étranger. Après Ben Old et Augustine Boakye, les Verts comptent même signer le Suédois Sebastian Nanasi dans les prochaines semaines. Mais une nouvelle piste a été révélée ce vendredi. En effet, FootMercato annonce ce vendredi des discussions avancées pour le milieu de terrain du FK Čukarički Igor Miladinović. Le journaliste Nabil Djellit affirme même que le dossier serait finalisé.

Le joueur de 21 ans sort d’une saison à 42 rencontres toutes compétitions confondues. Auteur à 12 réalisations et 4 passes décisives, Igor Miladinović est considéré comme une pépite en Serbie. Fort d’un petit gabarit, le milieu de terrain possède un profil porté vers l’offensif.

Le communiqué de l’ASSE

Le club du Forez a officialisé ce vendredi la signature d’Igor Miladinović jusqu’en 2028 avec une option d’une saison supplémentaire Le milieu de terrain portera ainsi la tunique verte la saison prochaine.

« Natif de Kruševac, au centre de la Serbie, Igor Miladinović se montre rapidement à l’aise balle au pied. C’est dans la capitale, Belgrade, qu’il débute sa formation. Sous les couleurs du FK Čukarički, dont l’équipe première est pensionnaire de Super liga Srbije (D1 serbe), Igor Miladinović passe une à une les étapes, en U17 puis U19.

En mai 2022, il n’a que 18 ans lorsqu’il fait sa première apparition avec les professionnels lors d’un succès face au FK Vojvodina (3-0). À peine plus âgé, il intègre la saison suivante le groupe professionnel sur la durée et prend notamment part à 11 rencontres. En disputant un match de qualification face au FC Twente à l’été 2022, il découvre également les joies de la Coupe d’Europe et de l’Europa League. Igor Miladinović vit ensuite une magnifique saison 2023-2024 ! Pleinement installé dans le groupe professionnel du FK Čukarički, le Serbe prend part à 33 des 37 matches de championnat et de playoff disputés par son club et se montre surtout décisif en inscrivant 12 buts et délivrant 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Egalement international serbe U17 puis U19, Igor Miladinović évolue désormais avec les Espoirs. Joueur d’avenir, le milieu de terrain offensif récemment élu meilleur jeune joueur de son championnat, quitte son pays natal pour une première expérience à l’étranger. Nouveau numéro 28 des Verts, il s’est engagé avec l’ASSE jusqu’en 2028, plus une année en option. Dobrodošli Igor ! »

