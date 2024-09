L’ASSE a obtenu sa première victoire vendredi dernier face au LOSC. Mais Saint-Étienne doit enchainer pour survivre en Ligue 1. Les Verts affrontent Nice ce vendredi (20h45). La composition d’Olivier Dall’Oglio a été dévoilé.

Mathieu Cafaro a rapidement mis l’ASSE dans de bons rails le week-end dernier. L’ailier de 27 ans inscrit le seul but de la rencontre dès la sixième minute de jeu. Mais c’est avec un Pierre Ekwah efficace et une défense solide que les Stéphanois ont fait face aux assauts des Dogues. Gautier Larsonneur s’en sort avec son premier clean-sheet de la saison.

Mais l’heure est à la réception de Nice. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio doivent continuer de prendre des points afin de s’assurer le maintien dans l’élite.

Avalanche de blessures

Olivier Dall’Oglio se déplace avec un groupe amoindrie, malgré les disponibilités de Pierre Ekwah et de Lucas Stassin. Les Verts sont touchés par une avalanche de blessures. En effet, touché au ménisque face à Brest, Yvann Maçon devrait être indisponibles durant de nombreuses semaines, avançait l’Équipe. « On devrait pouvoir le récupérer sous un mois et demi, deux mois. » Annoncait le coach Stéphanois en conférence de presse. Une mauvaise nouvelle pour les Verts, tant les options à ce poste ne sont pas nombreuses.

En plus d’Anthony Briançon, Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji sont également absents. « Ce sera un petit peu plus long pour Thomas Monconduit qui se fait également opérer d’un tendon de la cuisse. », affirmait Olivier Dall’Oglio, avant de rajouter : « Ibrahima Wadji a lui ressenti une douleur musculaire. »

De son côté, Augustine Boakye est attendu pour le déplacement à Nice. Si le Ghanéen a raté la réception du LOSC, ce dernier a effectué son retour à l’entrainement collectif cette semaine. Le coach stéphanois a confirmé sa présence pour la cinquième journée de Ligue 1 : « Augustine Boakye est de retour dans le groupe. »

La composition de l’ASSE