La rĂ©serve de l’ASSE jouait ce samedi Ă 18h Ă Limonest. L’occasion de lancer enfin leur saison après la dĂ©faite contre l’UF Maconnais (1-3). Alors que les professionnels jouaient Ă Brest, la rĂ©serve n’a donc pas eu les redescentes comme ce fut le cas le week-end dernier. RĂ©sumĂ© de la rencontre.

La compo de l’ASSE

Toure – Nzuzi, Pedro, Ndiaye, Makhloufi – Sahraoui, Kies, Cateland – Dieye, Mayilla, Agesilas

Sont entrés en jeu : Lhery, Othman, Kinunga, J. Mouton.

Ă€ 9 contre 11 !

Les Verts ont été tenus en échec 2-2 à Limonest dans un scénario rocambolesque. Les Verts ont fini à 9 contre 11 dans un contexte hostile en banlieue lyonnaise. Dieye et Kies sont les buteurs stéphanois.

RĂ©actions de Razik Nedder

« On vit encore un match dĂ©licat, un match compliquĂ©. Alors, on veut bien que ce soit des matchs qui forgent les joueurs avec une animositĂ© et un contexte compliquĂ©, mais il nous faut des arbitres Ă la hauteur. On a la chance d’ouvrir le score sur un penalty transformĂ© par El Hadj Dieye. Après Ă la 30ᵉ minute de jeu, sur un corner il y a une Ă©chauffourĂ©e et l’arbitre ne sanctionne qu’un seul joueur Kevin Pedro. Un joueur avec qui on a jamais eu de problème ! Rouge et penalty, on est très surpris par ce genre de dĂ©cision car il aurait mis un coup. Issiaka Toure sort le penalty. Malheureusement on se fait surprendre juste avant la mi-temps sur un centre.

On arrive Ă reprendre l’avantage Ă cinq minutes de la fin, mais on se fait rejoindre en tout fin de match sur un centre en retrait. Sur le deuxième but, l’arbitre met un deuxième rouge Ă Yanis Lhery. Il reclame des choses Ă l’arbitre et l’arbitre lui met rouge. On est quand mĂŞme satisfait de ce match nul. Tous les Ă©lĂ©ments Ă©taient rĂ©unis pour qu’on perde ce match ! Je suis donc très fier de ce match. Outre l’arbitrage, aujourd’hui je tiens Ă souligner l’état d’esprit, la soliditĂ© et la combativitĂ© de notre Ă©quipe on a refusĂ© le scĂ©nario catastrophe 75 minutes, on a fait Ă©galitĂ© en infĂ©rioritĂ© numĂ©rique Ă l’extĂ©rieur. La prestation qu’on a fait est une vraie belle performance. »

