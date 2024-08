Les Verts joueront ce samedi contre Grenoble (17h), son quatrième match de préparation. Après un premier match timide contre Clermont (1-1) puis une belle partition contre Villarreal (3-1) et une belle victoire contre Montpellier (2-1), l’ASSE voulait enchaîner ce samedi. Voici le live vidéo de la rencontre.

Les infos d’avant rencontre côté ASSE

Dans cette semaine intense, Olivier Dall’Oglio va faire tourner et laisser du temps de jeu à l’ensemble de son groupe. Après la belle victoire contre Montpellier, il est encore trop tôt pour voir une équipe type se dessiner. Plusieurs associations vont être tentées. Les recrues vont pouvoir obtenir du temps de jeu et monter en régime. Zuriko Davitashvili a déjà montré qu’il était en jambes face à Villarreal. Il sera également intéressant d’observer si le néo-zélandais Ben Old enchaîne après sa passe décisive pour Gauthier lors du dernier match. Augustine Boakye est à la recherche de repères aussi.

Yvann Maçon, Mathieu Cafaro seront absents comme annoncé par Olivier Dall’Oglio après la rencontre à Lunel. Par ailleurs, Ibrahima Wadji, touché samedi, et Aïmen Moueffek ne seront pas de la partie. Convalescents, ils se soignent pour revenir au plus vite.

Les protagonistes devraient souffrir de la chaleur ce samedi à Chambon avec une rencontre qui se dispute à 17h. Une rencontre qui se disputera avec 4 périodes de 30 minutes. Une formule décidée en commun par les deux staffs pour poursuivre la préparation des deux effectifs. Les Verts affronteront ensuite Getafe mercredi 7 août en Espagne et Kiel le samedi 10 en Allemagne. Après quoi, ils effectueront leur grand retour en Ligue 1. Un match au Stade Louis II face à l’AS Monaco. Un client pour des stéphanois qui ont déjà hâte d’y être. Nous aussi ! Les Verts recevront ensuite le Havre à Geoffroy-Guichard pour le compte de la seconde journée de championnat de L1.

Le onze de l’ASSE et du GF38

ASSE : Gauthier LARSONNEUR – Kévin PEDRO – Dylan BATUBINSIKA – Yunis ABDELHAMID – Marwann N’ZUZI – Antoine GAUTHIER – Lamine FOMBA – Louis MOUTON – Ben OLD – Zuriko DAVITASHVILI – Ben OTHMAN

GF38 : Brice MAUBLEU (c) – Gaëtan PAQUIEZ – Mamadou DIARRA – Allan TCHAPTCHET – Arial MENDY – Théo VALLS – Nolan MBEMBA – Eddy SYLVESTRE – Amine SBAÏ – Lenny JOSEPH – Pape Meïssa BA

Le live vidéo de la rencontre