2024 restera une année mémorable pour l’ASSE, marquée par des hauts et des bas. Les Verts ont connu une remontée en première division et un début de saison délicat. Retour sur les 10 plus belles réalisations stéphanoises de l’année !

Début 2024, le club semblait condamné à végéter en Ligue 2. Une folle seconde partie de saison a offert une remontée inespérée, arrachée à Metz en barrage. L’ASSE a donc effectué son retour en Ligue 1 après deux ans d’absence.

Cependant, cette nouvelle étape n’a pas été de tout repos. Les Stéphanois, actuellement barragistes avec seulement 4 succès en 15 matchs, peinent à s’imposer dans l’élite. Avec des résultats en demi-teinte, les nouveaux dirigeants devront rapidement agir pour assurer le maintien.

Un coup franc pour lancer l’année

L’ASSE n’a pas fait mieux qu’un 0-0 contre Laval pour la première rencontre de 2024. Les Verts se déplacent à Pau, 10 jours après cette rencontre. Le match au Nouste Camp est ennuyeux. Dylan Chambost va offrir la seule éclaircie de la rencontre sur coup franc. Le désormais ex-Stéphanois a nettoyé la lucarne du gardien palois, Kamara.

Maçon pour le plus beau but de l’année ?

Si l’on devait élire le plus beau but de l’ASSE en 2024, Yvann Maçon serait un grand prétendant au titre. Le latéral stéphanois n’en a inscrit qu’un cette année, face à Troyes. Le Guadeloupéen ne s’était pas posé de questions à 25 mètres des buts.

Sa frappe avait terminé dans la lucarne de la cage d’Alemdar. L’ancien Dunkerquois avait participé au large succès 5-0 des Verts face à l’ESTAC.

Nadé se mue en avant-centre

Le 6 avril marquait la célébration des 90 ans de l’ASSE par plusieurs groupes de supporters. Le match livré par les Verts face à Concarneau n’avait pas énormément marqué les esprits. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio s’étaient imposés 1-0 grâce à Mickaël Nadé.

Le défenseur stéphanois avait traversé tout le terrain pour participer à l’action qu’il avait initiée. Parfaitement servi par Sissoko, Irvin Cardona se joue du gardien et de la défense bretonne. Il trouve ensuite Nadé, qui n’a plus qu’à conclure une superbe action collective.

Cardona renverse Bordeaux

Alors que Saint-Étienne est à 10 et perd 1-0 face à Bordeaux, Irvin Cardona décide de changer le destin de ce match. Il inscrit le but égalisateur à la 91ᵉ minute avant de faire basculer le Chaudron dans un état second.

Trois minutes après l’égalisation, l’ASSE se procure une nouvelle occasion. Mahmoud Bentayg voit son centre repoussé dans les pieds de Cardona. L’ancien Brestois contrôle et lobe Johnson. Le piqué du joueur prêté par Augsbourg termine sa course dans le but bordelais. Quelle inspiration d’Irvin Cardona !

Une déviation pour ouvrir les portes de la Ligue 1 ?

L’ASSE reçoit Caen pour le compte de la 35ᵉ journée de championnat. Une victoire mettrait la pression sur Angers puisque les Verts prendraient provisoirement la 2ᵉ place. Aïmen Moueffek lance rapidement les hostilités.

Sur une passe de Léo Pétrot, Irvin Cardona talonne habilement pour le Marocain, qui ajuste le portier caennais. Saint-Étienne tiendra ensuite le 1-0 et verra Angers s’incliner. À trois journées de la fin, l’ASSE est 2ᵉ de Ligue 2 grâce à une superbe action conclue par Moueffek.

Mbuku tout en équilibre

L’ASSE ne prendra que 2 points sur 9 possibles lors des 3 dernières journées. Les Verts sont donc contraints de jouer les playoffs, puis éventuellement les barrages face à Metz. Pour cela, il faut se défaire de Rodez, bête noire de l’ASSE depuis sa descente en Ligue 2. Les hommes d’ODO mènent 1-0 et espèrent sceller leur succès.

Entré en jeu à 10 minutes du terme, Nathanaël Mbuku inscrit un 2ᵉ but dans le temps additionnel. L’ancien Rémois se joue de la défense ruthénoise avant d’ajuster Jaouen d’un subtil piqué. Le joueur prêté par Augsbourg a joué les équilibristes pour marquer ce but avant de s’écrouler au sol sur sa frappe.

Cafaro offre le 1ᵉʳ succès de l’ASSE en Ligue 1

Nous sommes à la 4ᵉ journée de Ligue 1, l’ASSE reçoit Lille et espère gagner son 1ᵉʳ match de la saison. Les Verts démarrent fort grâce à un sombrero de Zuriko Davitashvili sur son vis-à-vis. Le Géorgien centre ensuite pour Mathieu Cafaro. L’ancien Rémois ajuste la lucarne de Chevalier sur une frappe légèrement déviée par un Dogue.

Auxerre balayé par une tempête géorgienne

Pour son second succès de la saison, l’ASSE s’offre l’AJ Auxerre dans le Chaudron. Zuriko Davitashvili inscrit son premier but sous les couleurs stéphanoises en se jouant de ses adversaires. L’international géorgien se balade dans la défense adverse avant de trouver la lucarne de Léon. L’ancien Bordelais ajoutera 2 buts à cette réalisation pour s’offrir un triplé.

Zuriko Davitashvili seul contre tous

Le mois d’octobre est celui de Zuriko Davitashvili. Le Géorgien inscrit l’entièreté des buts stéphanois durant ce mois. L’attaquant de l’ASSE s’offre une jolie réalisation à Angers. Le numéro 22 voit sa frappe de l’extérieur de la surface être légèrement détournée pour terminer sa course dans la lucarne de Fofana.

Bouchouari marque son regain de forme

En novembre dernier, l’ASSE affrontait Montpellier dans un match considéré comme un tournant dans la course au maintien. Les deux équipes peinent à se montrer dangereuses. En début de seconde période, Benjamin Bouchouari profite d’un cafouillage dans la surface. Les Montpelliérains ne parviennent pas à se dégager. Le Marocain en profite pour envoyer une superbe demi-volée dans les filets de Lecomte.

L’année 2024 nous a offert quelques jolies réalisations, en plus des émotions vécues. L’ASSE a eu le bonheur de retrouver l’élite après deux ans d’attente. Cette saison, le club lutte désormais pour ne pas la quitter. On espère que 2025 sera l’occasion d’inscrire à nouveau de superbes buts pour aider les Verts à se maintenir.