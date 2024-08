Cinquième semaine de préparation pour l’ASSE qui est à Madrid ce soir pour y affronter Getafe. L’occasion pour les joueurs d’Olivier Dall’Oglio de se confronter à un autre football. En effet, l’équipe de la banlieue madrilène reçoit donc l’ASSE pour un match qui s’annonce intéressant à suivre. Voici le lien pour suivre la rencontre.

Les Verts vont disputer leur cinquième rencontre de préparation. Après avoir fait 1-1 (Mouton) contre Clermont, les Verts ont obtenu une victoire de prestige contre Villarreal avec une victoire 3-1 (Davitashvili x2 et Othman). La semaine dernière a ensuite bien commencé avec une victoire convaincante contre Montpellier 2-1 (Gauthier et Sissoko) avant un match plus difficile contre Grenoble 5-3 (Othman, Sissoko et Appiah). Avant Monaco lors de la première journée de ligue 1, l’ASSE joue Getafe (20h) aujourd’hui et Kiel ce samedi (16h30).

Les absences côté ASSE

L’ASSE devra composer avec quelques absences. Tout d’abord, Aimen Moueffek est indisponible pour la rencontre. Le milieu de terrain formé au club soigne une blessure musculaire qui le tiendra éloigné des terrains au moins pour les trois premières journées. Un gros coup dur pour le staff stéphanois. Aussi, Ibrahima Wadji, blessé lors de la rencontre contre Villarreal, ne jouera pas tout de suite avec l’équipe pour éviter une rechute.

Benjamin Bouchouari, jouera, si son sélectionneur le veut bien, la petite finale des Jeux Olympiques après avoir été éliminé par l’Espagne en demi-finale. Il sera donc logiquement absent pour les deux rencontres à venir de Getafe puis de Kiel. Son compatriote Mahmoud Bentayg est, lui aussi, indisponible car blessé. En effet, le marocain n’a pas pu prendre part à la préparation de l’équipe. Il n’aura joué aucune minute encore depuis début juillet.

Le match en vidéo

Le match de ce soir est à suivre sur la chaine DAZN gratuitement. Voici le cheminement pour voir cette rencontre Getafe-ASSE qui commence à 20h.