L'ASSE retrouve la compétition après deux semaines de trêve internationale. Eirik Horneland et Irvin Cardona ont abordé la dernière rencontre des Verts devant la presse ce jeudi . Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Ma première volonté sur le moment, c'était que la solution soit trouvée rapidement pour reprendre le match et le terminer.

Je suis plutôt quelqu'un de fair-play, donc j'aurais aimé que le match puisse reprendre et se finir. C'est ce qui aurait été le plus juste, le plus équitable pour nous, Montpellier et la Ligue.

On voulait vraiment que ce match se termine pour pouvoir savourer cette victoire qui se profilait. J'ai gardé un souvenir très étrange sur la fin de cette journée, comme sur les jours qui ont suivi. Pour moi, c'est quelque chose de triste pour le football.

Je n'ai pas spécialement à m'en prononcer. Moi, j'aurais aimé que ce match puisse aller à son terme. Aujourd'hui, la décision ne m'appartient pas et quoi qu'il arrive, je devrais m'adapter. En tout cas, c'est un moment que je n'ai pas envie de revivre ce genre d'événement. Il faut que la compétition soit sur le terrain, que le soutien vienne des tribunes. On ne veut pas revoir ce genre d'événement. C'est triste pour le foot.

Les joueurs n'ont pas vraiment été impactés, ils étaient plutôt en confiance. Ils avaient réussi à prendre l'avantage malgré le fait qu'ils soient dix sur le terrain. Ils étaient plutôt bien en jambes. Leur volonté était, comme la mienne, celle de reprendre la rencontre. On avait vraiment besoin de cette victoire, parce que ça nous aide à bâtir de la confiance, à valider le travail qu'on avait mis en place. La situation est comme ça, il faut qu'on s'y adapte."

MHSC - ASSE, des stéphanois frustrés

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : "C’est très frustrant parce que même à un de moins, je pense qu'on était encore bien dans le match. On arrive à marquer ce deuxième but. Je pense qu'il leur fait très, très mal mentalement. Forcément, que le match soit arrêté, c'est embêtant pour nous parce qu'on avait la main sur le match, j'ai envie de dire, et on aurait aimé aller le terminer.

Il y a des gens qui sont assermentés pour décider, pour choisir quelle sera l'issue du match. Nous, on ne sait pas, on est dans l'attente. Ce n'est pas nous qui décidons, donc on ne peut pas avoir d'avis sur ça.

Aujourd'hui, si le match est à reprendre à la 60e, qu'on a 30 minutes à jouer, il faudrait maintenir nos scores et continuer à marquer. Dans tous les cas, je pense que si le match doit aller au bout, il faut qu'on reparte avec ces trois points parce qu'on les mérite. Et dans le cas inverse, si le match ne reprend pas, on aura nos trois points. Nous, on est focus sur le match de Paris, qui va être un match compliqué. On a bien travaillé toute la semaine."